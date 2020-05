Pierdavide Carone la sua Forza e Coraggio dopo il tumore, ne parla solo adesso (Foto)

Pierdavide Carone è tornato con il suo brano “Forza e Coraggio” raccontando oggi ciò che ha vissuto nell’ultimo periodo, la lotta contro il tumore, ma soprattutto invitando tutti a rialzarsi (foto). Dopo un lungo silenzio l’ex alunno di Amici torna alla sua musica ma in realtà non aveva mai smesso, sempre pronto a cantare quando i medici dicevano che poteva farlo. Nella nona edizione di Amici abbiamo ammirato tutto di Carone e oggi è un cantautore affermato, un artista che ha molto da dire, sempre. Per discrezione ha tenuto nascosto il problema di salute che stava vivendo e che purtroppo sta vivendo anche con suo padre. Ha lottato, ha vinto e dopo quasi due anni con il suo nuovo singolo esce dal suo isolamento e dona il ricavato a chi continua a lottare, sempre.

FORZA E CORAGGIO DI PIERDAVIDE CARONTE – I PROVENTI DEVOLUTI ALLA FONDAZIONE HUMANITAS

“Humanitas e i suoi medici mi hanno curato. Ho cercato, con la mia canzone, di restituire qualcosa che non sarà mai tanto quanto loro hanno dato a me”. Dopo il cancro l’emergenza sanitaria e l’artista trova giusto contribuire, il ricavato andrà a sostegno della ricerca e dell’impegno quotidiano contro il Covid-19.

La musica è fondamentale e lo è stata ovviamente per tutti in pieno lockdown e anche per Pierdavide, desidera venga tutelata anche se pone l’accento sulla questione che riguarda purtroppo tutto il mondo dello spettacolo.

Dal suo album di esordio sono passati dieci anni, il suo pubblico lo conosce bene e comprende il perché solo adesso ha deciso di parlare della malattia superata: “Mi sono dovuto sottoporre a diversi interventi, il primo chirurgico per la rimozione, il secondo per controllare una serie di altri valori e poi ho fatto la chemio” ha confidato all’Agi aggiungendo la sua forza. “Quando avevo l’ok dei medici e mi sentivo meglio andavo immediatamente in tour, perché era la cosa che più mi rimetteva in contatto con la parte sana di me, ed è stata fondamentale, mi ha aiutato a non impazzire. Rischi di andare fuori giri, non bisogna mai perdere quello che Battiato chiama ‘centro di gravità permanente’ e la musica è stata il mio”.

