Morgan lasciato dalla compagna è ricaduto, chiede aiuto alle telecamere (Foto)

Poteva essere la volta buona per Morgan con accanto una compagna che non solo gli ha dato la terza figlia ma che lo stava aiutando a disintossicarsi (foto). Ne parla apertamente Morgan, non si nasconde ma alla rivista Oggi confessa anche che Alessandra l’ha lasciato solo come un cane. Non dà nessuna colpa a lei che per anni gli è rimasta accanto, che per lui ha fatto tanto. Parla di un momento allucinante e chiede aiuto alle telecamere, ha bisogno di essere seguito, di qualcosa che gli faccia proseguire il percorso che aveva iniziato sorretto da Alessandra Cataldo. E’ un grande artista ma con i tormenti che non lo hanno mai abbandonato e che nelle ultime interviste ha tirato fuori; Morgan ha bisogno di aiuto anche se c’è chi pensa che faccia tutto per apparire, per spettacolo. Al settimanale Oggi ha raccontato come sta, non è da tutti riferire di errori e ricadute ma cerca la sua motivazione nel pubblico.

E’ FINITA ANCHE TRA MORGAN E ALESSANDRA

Non c’è pace in amore per il musicista, in questo periodo sembra sia molto demoralizzato, la sua terza storia importante è finita, tutte gli hanno dato un figlio, sa che è il dono più bello della vita ma poi cosa succede? Morgan confessa che la sua compagna era il suo riferimento spirituale e adesso sa che ce la deve fare da solo, che deve proseguire e uscire dalla dipendenza. Si sente forte, sa che può farcela ma non da solo.

“Alessandra è una persona che mi ha voluto e mi vuole molto bene, sta facendo la madre in maniera encomiabile, ha sopportato tanto di me e sarebbe disposta ancora a sopportare – racconta a Oggi – Ma io vedevo la storia con lei giunta a un suo epilogo. Bello, certo, perché avere un figlio è un magnifico regalo. È stupendo, e le ho detto grazie per tutti gli anni che ha dedicato alla mia vita…”. Chiede di accendere le telecamere, di mostrare il suo percorso, di avere una motivazione perché al pubblico non può mentire e ha bisogno di farcela.

