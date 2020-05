Scontro tra Jessica Mazzoli e la madre di Morgan a Live: la d’Urso non riesce a sistemare le cose

Jessica Mazzoli e la madre di Morgan, la signora Luciana, sono state protagoniste della puntata di Live-Non è la d’Urso in onda ieri sera. A quanto pare la madre di Morgan ha visto pochissime volte Lara, la figlia del cantante e di Jessica nonostante, secondo il racconto della Mazzoli, abbia ricevuto più volte l’invito di incontrare la piccola. Non solo, Jessica è rimasta molto turbata da alcune dichiarazioni della madre di Morgan che tra l’altro avrebbero fatto molto male anche alla bambina, che oggi ha 7 anni. La madre di Morgan infatti in una trasmissione televisiva avrebbe parlato di Lara come della “bambina della Sardegna“. Una cosa che ha fatto infuriare Jessica, convinta che non si sia trattato di una dimenticanza da parte della sua ex suocera ma di un modo cattivo per etichettare la piccola.

LIVE-NON E’ LA D’URSO: SCONTRO TRA LUCIANA E JESSICA MAZZOLI

Jessica ha provato a spiegare che nel corso degli anni ha provato a mettersi in contatto con la nonna di Lara perchè le avrebbe fatto piacere che la piccola incontrasse almeno sua nonna. Dice che nessuno le ha risposto al telefono ma la signora Luciana smentisce. “A me dà fastidio vedere, con tutto il rispetto, questa signora che piange per una cosa che non esiste. Il problema non esiste e da parte mia non è mai esistito. Se a mia figlia farebbe piacere frequentare sua nonna? Dico di sì” ha detto Jessica ma i toni del dibattito si sono molto accesi poi e le due donne si sono lanciate accuse reciproche tanto che più volte la conduttrice ha dovuto chiedere che i toni si abbassassero.

Barbara ha cercato di mettere una pezza mostrando anche il video di un brano suonato al pianoforte che la madre di Morgan ha suonato per la piccola Lara. Poi però si è accesso di nuovo lo scontro. Quando la d’Urso ha chiesto a Luciana se fosse pronta a incontrare Lara, invece che rispondere in modo felice per la possibilità di vedere la piccola ha nuovamente puntato il dito contro Jessica. Non solo ha iniziato anche a parlare della madre di Jessica, non presente in studio cosa che ha fatto nuovamente infuriare la Mazzoli. “Lasciando perdere il discorso Morgan perché io non dovrei accettare una riappacificazione? Jessica Mazzoli è falsa. Io non verrò più. Non ho sentito cose belle da parte sua” ha sbottato Luciana.

La d’Urso ha quindi deciso di chiudere lo spazio e passare oltre.