Le hit estive Italiane che ci ricorderanno questa strana estate 2020

L’estate è iniziata da poco e anche in questo periodo particolare si parla sempre tanto di musica e, come in ogni estate che si rispetti, gli artisti continuano a lavorare sulle cosiddette “hit estive”, quei brani che, mentre ci si rilassa a piedi nudi sulla spiaggia al mare, o mentre si sorseggia una buona limonata sotto l’ombra del proprio ombrellone, sentiamo e risentiamo. L’intento che dà l’artista alla sua hit estiva è quello di ipnotizzare l’ascoltatore e accompagnarlo in qualsiasi cosa egli stia facendo. Ma in quest’anno così particolare, quali saranno le hit estive di successo in Italia?

DA IRAMA A GABBANI LE HIT DELL’ESTATE 2020

Gli ultimi ricordi che avevamo dell’estate erano sicuramente senza mascherine e non separati a distanza, perché in fondo l’estate è anche un momento di unione. Ed è proprio in un’estate così insolita che gli artisti devono inventarsi qualcosa di nuovo. Uno dei primi che ci ha presentato la sua hit estiva è Emanuele Caso, in arte Random, che direttamente da Amici Speciali di quest’anno ci ha deliziati con “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”, una canzone che ti entra subito in testa, con un ritmo orecchiabile e diversa dalle altre tracce che possiamo ritrovare nel suo repertorio.

Ma ad Amici Speciali, il vincitore Irama si afferma vincitore presentandoci Mediterranea, il titolo fa intendere già tutto, è la solita canzone di Irama che non si smentisce mai. Un’altra canzone uscita per l’estate è quella di Elodie, questa volta con un singolo, dal nome Guaranà.

Anche dai partecipanti di Sanremo arrivano le hit estive, come Un’altra estate del vincitore, Diodato, e Il sudore ci appiccica di Gabbani. Anche il riconfermato featuring tra i Boomdabash e Alessandra Amoroso questa estate ci regala un pezzo da ascoltare di continuo: Karaoke è già in alto nelle classifiche.

Insomma, ce ne sarebbero tante da citare, il brano dei The Kolors, di Tiziano Ferro e Jovanotti, dei Pinguini Tattici Nucleari arrivando a J-AX, Gaia che canta in portoghese, Ghali con Good Times e Achille Lauro con Bam Bam Twist che ci riporta nel passato. E non dimentichiamo Tommaso Paradiso con “Ma lo vuoi capire?”. Insomma, tante le hit estive in Italia che ci ricorderanno negli anni a venire di un’estate diversa dal solito ma piena di musica.

