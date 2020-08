E’ morto Beau, il cane di Tiziano Ferro non ce l’ha fatta (Foto)

Avevamo tutti sperato che il cane Tiziano di Ferro, il dolcissimo Beau, superasse la notte ma non ce l’ha fatta, è morto lasciando in lacrime il cantante e suo marito. Una foto dopo l’altra e messaggi sempre commoventi, così Tiziano Ferro aveva confidato sui social che il suo cane stava male, che era stato operato d’urgenza, che aveva paura di dovere rinunciare a lui. Poco fa la notizia data dall’artista, la foto con il suo Beau ormai senza respiro e Tiziano in lacrime che lo accarezza. Ieri aveva ringraziato ancora una volta tutti, anche i veterinari per quei 5 minuti che gli avevano concesso con il suo cane. Non ha fatto in tempo a riportarlo a casa, non poteva, non stava bene.

E’ MORTO IL CANE DI TIZIANO FERRO – IL DOLORE DELL’ARTISTA

“Beau non ce l’ha fatta. Il suo cuore si è fermato durante la notte.La nostra gratitudine verso di voi non ha limite, nessun limite davvero. Gli unici quattro mesi della sua vita fuori da un canile, gli ultimi della sua vita ma quanto amore, quanto amore…”. E’ importante il suo messaggio: “Adottate un cane adulto, pensateci se potete” mentre tutti in genere adottano un cucciolo.

Per quattro mesi Tiziano Ferro ha dato al suo Beau amore immenso ma sempre meno di quanto il suo cane sia riuscito a dare a lui.. Beau non lo lasciava mai da solo, era sempre con lui. Solo quattro mesi ma fondamentali per entrambi. E’ un dolore forte la morte di un cane che hai amato come un figlio ma almeno sa di averlo reso felice e amato negli ultimi mesi di vita.

“Ho passato tutta la notte a guardare questo angolo della stanza, tutta la notte fino a quando non è uscito il sole. Fino a quando non ci hanno chiamato dall’urgenza veterinaria per dirci che l’intervento di Beau era andato bene, alle 9am. L’abbiamo ricoverato ieri sera d’urgenza, ci avevano detto che solo l’operazione avrebbe determinato la natura dell’emorragia interna improvvisa. Ma ci avevano anche detto che sarebbe stata lunga, difficile e con poche speranze per l’età del cane, le dimensioni e probabilmente un tumore diffuso. Invece Beau è nato con due milze. E una si è lacerata accidentalmente” Tiziano aveva sperato che fosse meno grave, invece Beau è andato via.

E’ morto Beau, il cane di Tiziano Ferro non ce l’ha fatta (Foto) ultima modifica: da