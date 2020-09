Achille Lauro e Fiorella Mannoia: il duetto che ha sorpreso ai Seat Music Awards

Spettacolo nello spettacolo ai Seat Muisc Awards con Achille Lauro e Fiorella Mannoia sul palco; una vera sorpresa per tutti già dalle prime note. Chi stava seguendo l’evento condotto da Carlo Conti e Vanessa Incontrada quando ha intuito che la Mannoia stava cantando un brano di Achille Lauro ha avuto la prima sorpresa. L’artista è poi stata raggiunta dall’autore del brano per un duetto che ha entusiasmato. Effetto sorpresa riuscito ma anche brividi arrivati. La seconda serata della manifestazione in onda su Rai 1 dalla cornice dell’Arena di Verona è stata l’ennesimo successo ma c’è da scommettere che sarà questo il risultato anche per la collaborazione di Fiorella Mannoia e Achille Lauro. C’è la vie il brano scelto, perfetto per entrambi.

FIORELLA MANNOIA E ACHILLE LAURO SVELANO LA LORO COLLABORAZIONE

E’ stata la prima volta che li abbiamo visti esibirsi insieme ma non sarà l’ultima, il duetto è stata un’anticipazione a cui farà seguito altro. Sono stati i due protagonisti a rivelarlo sul palco con uno spoiler sottolineato: “La canzone è stata fatta per questo palco ma non solo… Ci saranno cose”, “Facciamo spoiler!”.

La Mannoia non ha bisogno di presentazioni, Achille Lauro continua a dividire il pubblico ma non c’è dubbio che ieri sera sul palco dei Seat Music Awards sia riuscito a conquistare anche altri. Anche Mina l’ha corteggiato per un duetto e ovviamente lui ha risposto orgoglioso di accettare.

In diretta dall’Arena di Verona sono stati tanti gli artisti che sono riusciti a coinvolgere il pubblico nonostante le distanze, tra i tanti anche Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Pero Pelù, Max Pezzali, Raf e Umberto Tozzi, Francesco RengaRiki, Anna Tatangelo, The Kolors, Malika Ayane, Baby K, Boombadash con Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Fred De Palma, Diodato, Giusy Ferreri, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J-AX.