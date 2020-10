Morgan passeggia con la figlia Maria Eco e la compagna, l’amore trionfa (Foto)

Sembra sia tornato il sereno per Morgan che appare con la figlia Maria Eco e la compagna tra le pagine della rivista Chi. Foto che raccontano di un papà tenerissimo che coccola la sua bimba, spinge il passeggino e scherza con la sua compagna. Dopo un periodo di crisi sembra che tra Morgan e Alessandra tutto sia tornato come prima; tutti e tre insieme passeggiano per le strade di Milano. L’artista ha fame, compra un pezzo di pizza e lascia che sua figlia la assaggi, il tempo di sentirne il sapore sotto l’occhio attento della mamma che sorride nel vedere Morgan in una veste forse nuova. Anche sul suo profilo social ci sono le immagini della piccola, sembra voglia già passargli tutto l’amore e la passione per la musica mostrandogli gli strumenti che lui adora.

MORGAN E ALESSANDRA CATALDO DI NUOVO INSIEME

Maria Eco ha pochi mesi, è nata a marzo ed è la terza figlia per il cantautore. La primogenita è Anna Lou, nata dal lungo legame con Asia Argento, con lei ha un bellissimo rapporto, ormai è grande, mentre tra i due ex non è sempre facile.

Poi c’è Lara che ha 6 anni ed è nata dalla storia d’amore con Jessica Mazzoli. Sembra che però Marco Castoldi non riesca ad essere molto presenta nella vita della sua seconda figlia che vive in Sardegna.

Chissà che non sia proprio Maria Eco a ristabilire tutto l’equilibrio. Intanto, sembra che abbia fatto in modo che la sua mamma e il suo papà tornassero insieme. Look come sempre curatissimo per il cantautore che sembra sempre pronto a salire su un palco, anche quando passeggia con la sua famiglia.

Intanto, sui social proseguono le lezioni di musica per la sua bambina, da marzo forse qualcosa è cambiato, c’è più amore nella sua vita.