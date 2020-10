Sanremo Giovani 2020: 61 i giovani in gara, tutti i nomi

In attesa di sapere quando e come andrà in onda la 71esima edizione del Festival di Sanremo ( difficile pensare che se la curva dei contagi dovesse essere questa ancora per mesi, si potrà tornare a fare un Sanremo con tutto quello che ci si aspetta) Amadeus è comunque al lavoro per il Festival. Si parte da Sanremo Giovani: per l’edizione 2021 sono 61 al momento i giovanissimi talenti che sono stati selezionati e che si sfideranno nota dopo nota nel tentativo di arrivare alle ultime fasi. Saranno tre le tappe per arrivare sul Palco dell’Ariston per il 71° Festival della Canzone Italiana.

Si comincia con le audizioni previste per 19 e 20 ottobre nella Sala A di Via Asiago a Roma, sede di Rai Radio di fronte alla Commissione Musicale presieduta da Amadeus, in veste di direttore artistico, e composta da Claudio Fasulo, Gianmarco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis.

Dopo la fase degli ascolti da parte della Commissione musicale che si è svolta man mano che arrivavano le iscrizioni al contest di Rai1, la vera sfida comincia adesso.

La divisione delle 61 potenziali Nuove Proposte (60 che hanno superato la prima fase degli ascolti più il vincitore del Festival di Castrocaro) vede 53 singoli (16 donne e 37 uomini) e 8 gruppi. Il Sud è in testa con 23 partecipanti, segue il Centro con 22 e chiude il Nord con 15;

3 invece i minori provenienti da Napoli (Campania), Roma (Lazio) e Milano (Lombardia).

DOPO LE AUDIZIONI PER I GIOVANI CANTANTI ARRIVA AMA SANREMO

Al termine della 2 giorni di audizioni dal vivo saranno scelti i 20, tra gruppi e artisti singoli, che parteciperanno alle “semifinali” in diretta, nella trasmissione condotta da Amadeus “AmaSanremo”, cinque puntate in onda il giovedì, alle 22.45 su Rai1, dal 29 ottobre al 26 novembre ( si andrà in onda dopo Doc-Nelle tue mani, sperando di avere anche un buon traino grazie alla fiction).

“AmaSanremo” nasce con l’obiettivo di raccontare il percorso che i Giovani compiono per arrivare al Festival conciliando intrattenimento e gara musicale: nello studio Rai di via Asiago, insieme ad Amadeus, che come l’anno scorso è anche il direttore artistico del Festival, ci sarà una giuria televisiva composta da quattro celebrità della musica, dalla diversa personalità ed esperienza, che avranno il compito di votare le esibizioni. Sarà il loro giudizio sommato al Televoto e al voto della Commissione Musicale a decretare l’esito delle serate. In studio ci saranno i 20 ragazzi ammessi alla selezioni di “AmaSanremo”: in ogni puntata, in cui si esibiranno quattro concorrenti – ma solo due saranno ammessi alla fase finale – un cantante famoso, che ha iniziato la propria carriera da Sanremo Giovani, sarà in studio a raccontare la propria esperienza al Festival, a dare consigli, a suggerire segreti del mestiere oltre a fare ascoltare i brani che gli hanno dato la celebrità.

Alla fine di questo percorso si conosceranno i 10 finalisti dell’edizione di Sanremo Giovani, il contest, in onda in prima serata su Rai1 il 17 dicembre, che vedrà 10 “under 34” sfidarsi per conquistare la vittoria e aggiudicarsi 6 degli 8 posti disponibili (2 arriveranno da Area Sanremo) nella categoria Nuove proposte del Festival 2021.

SANREMO 2021: TUTTI I GIOVANI AL MOMENTO IN GARA, ECCO LA LISTA

Ed ecco la lista con i nomi dei 61 giovani artisti che si sfideranno dal vivo nelle audizioni:

Alioth – “Titani”

Andrea – “Ce vorrebbe più tempo”

Anna Carol – “Ballare”

Martina Attili – “Più potenti del mare”

Avincola – “Goal”

Boco – “Generazione Not Found”

Caleido – “Meno male”

Cara – “Il primo bacio”

Castagna – “Così sola”

Cecco e Cippo – “Il comportamento degli esseri umani”

Thomas Cheval – “Acqua minerale”

Chico – “Figli di Milano”

Lorenzo Ciaffi – “Tra le stelle”

Connor – “Lei no”

Ugo Crepa – “Non serve più”

Davide Deiana – “Ripartirò da noi”

Enula – “Con(Torta)”

Filo Vals – “Insonne”

Folcast – “Scopriti”

Fritz – “Bla Bla Bla”

Galea – “I nostri 20”

Ganoona – “Deserto”

Gaudiano – “Polvere da sparo”

Gavio – “La mia generazione”

Matteo Ghione – “Prendere o lasciare”

Ginevra – “Vortice”

Gianmarco Gridelli – “Mamma dove sei stasera”

Hu – “Occhi Niagara”

Daria Huber – “Viaggi della mente”

I Desideri – “Lo stesso cielo”

La Municipal – “La terza stagione di Dark”

La Notte – “Amami sempre”

La Pegna – “Juve-Cagliari”

Le Larve – “Musicaeroplano”

Francesco Lettieri – “Caro me del futuro”

Mattia Lever – “Non mi basta”

Liberementi – “Laurearmi in felicità”

Malvax – “Fotogenica”

Memento – “Non lo sai”

M.E.R.L.O.T – “Sette volte”

Giulia Molino – “Napules”

Francesco Monte – “Andiamo avanti”

Murphy – “Equilibrio”

Nostromo – “Mento (Inverno fragile)”

Nova – “Giovani noi”

Olivia XX – “Serotonina”

Ottobre – “Che bel finale”

Alessandro Proietti – “Sulla mia finestra”

Raffy – “Boom”

Walter Ricci – “Nuvola nera”

Scrima – “Se ridi”

Davide Shorty – “Regina”

Sierra – “Mezze lune”

Sissi – “Per farti paura”

Svegliaginevra – “Punto”

Tananai – “Maleducazione”

The Andre – “Dostoevskij”

WATT – “Boomerang”

Wrongonyou – “Lezioni di volo”

Sara Zaccarelli – “Chiedimi”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”