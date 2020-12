Red Ronnie spoilera la lista completa dei BIG in gara a Sanremo 2021 e anche il nome del vincitore

Mancano ormai pochissime ore al grande annuncio di Amadeus che, in diretta su Rai 1, nel corso della finale di AmaSanremo, farà. Domani sera scopriremo in diretta la lita completa e ufficiale dei Big in gara per Sanremo 2021. Mancano tre mesi al grande giorno, quello che dovrebbe inaugurare la 71esima edizione del Festival e c’è grande attesa per conoscere i nomi di tutti i cantanti in gara in quella che sarà una edizione sicuramente molto diversa dal solito. In attesa della lista ufficiale, a fare un super spoiler, ci pensa Red Ronnie. Non dimentichiamo che anche lo scorso anno la lista completa era stata resa nota dalla rivista Chi, che aveva praticamente bruciato i nomi di Amadeus. Questa volta ci ha pensato Red Ronnie ( va detto che molti dei nomi erano trapelati un po’ ovunque nelle ultime ore). Non è neppure detto che questa sia la lista ufficiale, lo scopriremo infatti domani sera. Ma Red fa di più, fornisce infatti anche il nome del possibile vincitore del Festival.

Vediamo nel dettaglio il post che ha condiviso circa tre ore fa sui social.

LE PAROLE DI RED RONNIE SUI SOCIAL IN MERITO AL FESTIVAL DI SANREMO 2021:

Anche se evito sempre le domande sul Festival di Sanremo, in tanti continuano a farmele. Allora pubblico la lista quasi completa dei partecipanti che molto probabilmente verranno annunciati domani sera nella diretta di RaiUno e anche il nome del vincitore.

E poi ha dato anche la lista con tutti i cantanti in gara:

Cast: Arisa, Malika, Annalisa, Joe Evan, Comacose, Maneskin, Peyote, Achille Lauro, Renga, Gazzè, Fedez con Michelin, Colapesce con Dimartino, Fuminacci, Gaia, Noemi, Bugo, Leo Gassmann e Stato Sociale. ne mancano 4 e qualcuno di questi all’ultimo momento potrebbe saltare per far posto a qualcun altro. Dipende dalle tante pressioni in corso.

E per finire ci dice la sua anche sul vincitore: