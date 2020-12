Festival di Sanremo 2021: possibili big in gara, la lista

Sanremo 2021 andrà in onda a marzo dal 2 al 6 ma ovviamente è ancora tutto in attesa di conferma. Ci sarà il pubblico, non ci sarà, come si potrà organizzare questo Festival al tempo del covid 19? Le domande sono tante. Sul web però iniziano a circolare le liste di possibili big in gara durante la prossima edizione del Festival della canzone italiana. I cantanti verranno ufficializzati il prossimo giovedì, il 17 dicembre, in occasione della puntata finale di AmaSanremo con i protagonisti di Sanremo Giovani. Nel corso della serata, Amadeus annuncerà chi saranno i big a calcare il palco del Festival il prossimo anno. I cantanti in gara dovrebbero essere 20 ma si potrebbe arrivare anche a 24. Nell’attesa di AmaSanremo cerchiamo allora di scoprire quali nomi impazzano in rete e quali saranno i più probabili protagonisti protagonisti.

Big Sanremo 2021: ecco i nomi dei cantanti che dovrebbero calcare il palco

Tra i cantanti che dovrebbero salire sul palco del Festival di Sanremo 2021 sono spuntati diversi nomi. Noemi, Annalisa, Malika Ayane, Elodie e Simona Molinari dovrebbero essere le donne quasi certe di questa edizione. Sul web circola anche il nome di Arisa che attualmente è però impegnata come coach ad Amici di Maria De Filippi. Non si escludono nemmeno debutti importanti come quello di Madame, giovanissima artista diventata popolare negli ultimi anni e Mara Sattei che è nota per aver partecipato ad Amici e per essere la sorella di Tha Supreme. Madame e Mara Sattei potrebbero partecipare anche in coppia. Quotatissimi pure i Maneskin. E a proposito di band dovremmo ritrovare anche Lo stato sociale.

Altri nomi certi dovrebbero essere quelli di Ermal Meta, Irama e Fulminacci. Dovrebbe poi esserci il grande ritorno di Ghemon e di Max Gazzé. I nomi dei big per il palco dell’Ariston non sono però soltanto questi. In attesa di conferme, circolano anche altri possibili Big che avrebbero presentato un brano per il Festival di Amadeus: Willie Peyote, Francesca Michelin, Fedez, Boomdabash, Achille Lauro.

Festival di Sanremo 2021: chi non vedremo sul palco dell’Ariston

Sempre sul web circolano pure i nomi degli artisti che invece non parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo. Sembra esclusa la partecipazione dei The Kolors visto che il leader Stash è appena diventato papà. Ancora incerta la partecipazione di Leo Gassman che proprio nell’edizione 2020, ha vinto Sanremo Giovani.

Poche ore di attesa prima di scoprire i nomi dei BIG che animeranno questa edizione del Festival di Sanremo, con la speranza che questa edizione si possa fare, anche se sarà certamente diversa dal solito.