Sanremo 2021, Madame sul palco dell’Ariston con Voce: chi è la giovanissima rapper

Mancano davvero parecchie settimane a marzo, mese in cui vedremo finalmente in onda il Festival di Sanremo 2021. Inizierà il 2 del mese e continuerà fino a giorno 6. L’attesa cresce per tutti i fan della musica italiana e Amadeus ha già presentato i ventisei big che saranno in gara e calcheranno l’importantissimo palco del Teatro Ariston. La lista è veramente ampia e variegata e tra i cantanti ritroveremo anche Madame. La giovanissima rapper sarà al Festival per la prima volta e presenterà il brano intitolato Voce. Sicuramente l’artista non è notata a tutto il pubblico italiano per cui andiamo a conoscerla meglio prima della partecipazione a Sanremo 2021.

Chi è Madame, la rapper che canterà Voce al Festival di Sanremo 2021?

Francesca Calearo è il vero nome di Madame. Classe 2002, è una cantante italiana giovanissima, nota soprattutto nel mondo del rap. Madame ha firmato il suo primo contratto discografico nel 2018, quando aveva soltanto sedici anni. Il suo primo singolo è stato Anna, seguito poi dal fortunatissimo Sciccherie. Questo brano ha sicuramente segnato l’inizio della carriera della rapper, tra le sue canzoni più note al pubblico. Lo scorso anno Madame ha pubblicato un ep intitolato Assurdo. Da qui si sono susseguiti numerosi singoli nonché collaborazioni importanti come quelle con Rkomi ed Ensi. Sicuramente però il featuring più noto e che ha portato Madame ad avere ancora più successo è Madame – L’anima insieme a Marracash, brano contenuto proprio nell’album dell’artista. Anche il 2020 è stato un anno decisamente interessante per la giovanissima che, oltre ad aver pubblicato nuove canzoni, è spopolata con delle nuove collaborazioni: Defuera con Marracash, Dardust e Ghali e Non è vero niente insieme ai Negramaro. Insomma, sembra piuttosto chiaro che Madame ha tutte le carte in regola per arrivare finalmente al grande pubblico che ancora non l’ha conosciuta, proprio con la partecipazione al Festival di Sanremo 2021.

Madame pronta per Sanremo 2021: tutti vogliono ascoltare Voce

“Vorrei prenderla in braccio e dirle che tra 10 anni parteciperà al Festival di Sanremo con la sua canzone” aveva scritto Madame su Instagram subito dopo l’annuncio della partecipazione sul palco dell’Ariston. La cantante in questo caso aveva pubblicato una foto di quando era piccola, un vero sogno che si realizza. Sicuramente è ancora molto presto e il testo del brano Voce non è ancora disponibile. L’attesa e la curiosità cresce ma bisognerà attendere qualche giorno prima dell’inizio del Festival per scoprire le parole di questa canzone. Senza troppi dubbi, Madame ci sorprenderà.