Michele Bravi annuncia il tour La Geografia del buio tour: tutte le date del 2021

Lo abbiamo ascoltato in questi giorni con i suoi nuovi lavori, il suo album domina la classifica FIMI/Gfk degli album e dei vinili più venduti della settimana con “La Geografia del Buio”, pubblicato il 29 gennaio e disponibile su tutte le piattaforme digitali, in formato CD e in vinile. Michele Bravi ha un altro grandissimo regalo per tutti i suoi fan e per chi non vede l’ora di tornare a sentire la musica del vivo. Il cantante infatti annuncia le date di “La Geografia del Buio Tour”, prodotto da Vivo Concerti, che partirà da Parma, martedì 9 novembre 2021, presso il Campus Industry Music e terminerà sabato 11 dicembre a Modugno al Demodè. Una bellissima notizia in questo momento di grandissima incertezza. Insieme alla conferma del Festival di Sanremo, anche questi annunci dei cantanti che sono pronti per i tour fanno sperare che presto si potrà tornare a quella normalità che tanto ci manca.

Michele Bravi porterà sui palchi d’Italia i brani contenuti nel nuovo disco “La Geografia del Buio” e alcuni dei suoi singoli di maggior successo, come “Il Diario degli Errori”, certificato disco di platino. L’attesa per tutti i fan che vogliono incontrare Michele di persona e tornare a cantare sotto un palco a un concerto è terminata.

Dopo l’uscita del nuovo concept album “La Geografia del Buio”, disponibile dal 29 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in formato CD, anticipato dall’uscita dei singoli “La vita breve dei coriandoli” e “Mantieni il bacio”, l’artista tornerà finalmente a esibirsi live, per cantare ed emozionarsi insieme al pubblico. Il tour, dopo la prima data a Parma, proseguirà a Milano, domenica 14 novembre, presso il Fabrique, a Venaria Reale, giovedì 18 novembre, al Teatro della Concordia, a Padova, domenica 21 novembre, all’Hall e a Firenze, mercoledì 24 novembre, presso il Viper Theatre. Michele continuerà il suo viaggio sabato 27 novembre a Bologna, al Locomotiv Club, al Teatro Centrale di Roma, sabato 4 dicembre e a Pozzuoli, martedì 7 dicembre, presso il Duel Beat, concludendo la tournée sabato 11 dicembre a Modugno.

Martedì 9 novembre 2021 || Parma @ Campus Industry Music

Domenica 14 novembre 2021 || Milano @ Fabrique

Giovedì 18 novembre 2021 || Venaria Reale (TO) @ Teatro della Concordia

Domenica 21 novembre 2021 || Padova @ Hall

Mercoledì 24 novembre 2021 || Firenze @ Viper Theatre

Sabato 27 novembre 2021 || Bologna @ Locomotiv Club

Sabato 4 dicembre 2021 || Roma @ Teatro Centrale

Martedì 7 dicembre 2021 || Pozzuoli (NA) @ Duel Beat

Sabato 11 dicembre 2021 || Modugno (BA) @ Demodè

Biglietti disponibili a partire dalle ore 11.00 di lunedì 8 febbraio 2021 su www.vivoconcerti.com e dalle ore 11.00 di sabato 13 febbraio 2021 presso tutte le rivendite autorizzate.