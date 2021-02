Sanremo 2021, Zitti e buoni dei Maneskin: testo e significato

I Maneskin sono pronti al loro debutto sul palco del Teatro Ariston. La giovane band parteciperà al 71° Festival di Sanremo portando in gara il brano che è intitolato Zitti e buoni. Saranno gli unici big a calcare il palco portando un po’ di rock durante il Festival, non smentendo quindi il loro stile. Questo brano sarà veloce e dinamico, caratterizzato da chitarre e altri sound del genere musicale che amano. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan vogliono portare a Sanremo 2021 un vero e proprio manifesto. Scopriamo allora il significato della canzone Zitti e buoni e il testo completo del brano in gara a partire dal 2 marzo.

I Maneskin in gara a Sanremo 2021: il significato di Zitti e buoni, il loro brano

E partiamo proprio dal manifesto che vi avevamo accennato poco fa. Zitti e buoni vuole mandare un messaggio chiaro: quello di andare avanti e non mollare e soprattutto di fare tesoro della propria persona, della propria unicità. La gente parla e parlerà sempre ma non bisogna dare importanza a quello che si dice anche perché spesso e volentieri tutti parlano senza sapere come stanno davvero le cose. Un messaggio che arriverà sicuramente forte e chiaro a chi guarderà Sanremo e a chi ascolterà questo brano dei Maneskin. Basta dire che il leader e cantante della band, Damiano si scatenerà in questa canzone, figurarsi sul palco.

Zitti e buoni non passerà inosservata, così come la partecipazione dei giovani artisti al loro primo debutto al Festival della canzone italiana. Ma vediamo adesso il testo completo della canzone in gara tra i 26 big. I Måneskin nella serata dei duetti a Sanremo 2021 con Manuel Agnelli: un grande onore

Sanremo 2021, ecco il testo di Zitti e buoni, la canzone in gara dei Maneskin

ZITTI E BUONI

di D. David – T. Raggi – E. Torchio – V. De Angelis

Ed. Sony Music Publishing (Italy) – Milano