Voce in Capitolo: oggi la diretta con Luca Pitteri, Nunzia Carrozza, Enrico di Lorenzo e un ospite speciale

Voce in Capitolo è un interessante progetto che vede impegnati un insegnante di canto, una logopedista e un foniatra: il Maestro Luca Pitteri, la Dott.ssa Nunzia Carrozza e il Dott. Enrico di Lorenzo. Ogni settimana una diretta streaming, sul canale You tube di Voce in capitolo si parlerà di un diverso argomento di interesse vocale. Per ogni argomento trattato ognuno di loro offrirà la propria esperienza e competenza maturata nel proprio ambito professionale, anche con l’aiuto di ospiti e amici. Le tre professioni ci offrono prospettive e punti di vista diversi sugli stessi argomenti, frutto delle differenti esperienze che Luca Pitteri, Enrico di Lorenzo e Nunzia Carrozza hanno maturato sul campo. Diverse ma complementari e sempre finalizzate allo stesso scopo: prendersi cura della voce.

Cena dopo cena, perché ogni incontro inizia sempre parlando di cibo, chiacchierata dopo chiacchierata è maturata tra Luca, Nunzia ed Enrico l’idea di condividere gli incontri con tutti coloro che hanno la loro stessa passione. Noi abbiamo ascoltato con molto interesse alcuni interventi e vi assicuriamo che tutti gli argomenti sono trattati a 360°.

Simpatia ma anche tanta empatia e professionalità, non dimentichiamo la generosità perché è gratuitamente che questi tre professionisti della voce, noti e conosciuti anche in ambito televisivo, regalano il loro tempo e la loro esperienza a chiunque voglia passare un’ora con loro.

Argomento di oggi 24 febbraio 2021 “La voce della persona transgender” in diretta sul canale You Tube di Voce in Capitolo alle ore 19:00.

Quali sono le problematiche vocali che una persona transgender si trova ad affrontare nel corso della transizione di genere?

La foniatria, la fonochirurgia e la logopedia come possono essere d’aiuto in questo percorso?

La voce cantata si modifica parallelamente a quella parlata? E quali accortezze deve tenere a mente l’insegnante di canto nel lavoro con allievi e allieve transgender?

Ospite della serata sarà il Prof. Diego Cossu, Audiologo Foniatra, Fonochirurgo, esperto di voce artistica, nome di rilievo internazionale nella fonochirurgia delle persone transgender.

Annovera tra i suoi pazienti importanti nomi della musica leggera, della lirica e dello spettacolo. Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova, consegue la Specializzazione in Audiologia e Foniatria presso l’Università di Torino, Ateneo presso cui ha conseguito anche un Master Universitario di I Livello in Deglutologi.

Il Prof. Cossu è Professore a contratto di “Vocologia” presso l’Università di Torino, di “Anatomia e Fisiologia della Voce” presso il Conservatorio “G. Verdi” di Torino, Professore al I Master di “Riabilitazione della Voce Artistica” presso l’Università Federico II di Napoli. Inoltre, ricopre l’incarico di Responsabile dell’Ambulatorio di Voce e Deglutizione dell’Ospedale S. Croce di Moncalieri, Direttore del Centro Vocologico Internazionale Voce InForma, Direttore Scientifico della DMTA e Responsabile del Voice Center presso la Kamol Clinic a Bangkok, in Tailandia. Infine, è autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali.

di Claudia Cappabianca