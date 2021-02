Bro’ ( Amici 2021) si compra su Amazon: come partecipare al Meet&Greet virtuale

E’ un grande successo, i numeri premiano questo cd con tutti i brani dei cantanti di Amici 20. Dopo la prima uscita per l’acquisto su Amazon, il disco Amici Bro ( per essere precisi Bro’ Amici 2021) è andato a ruba ma adesso è possibile comprarne delle nuove copie proprio su Amazon. Non solo: per chi compra il CD c’è anche la possibilità di partecipare al Meet & Greet virtuale esclusivo con i cantanti di Amici che si terrà il 9 Marzo! Una bellissima occasione quindi, anche se virtuale, per incontrare i cantanti di Amici che sono anche in questa edizione, molto amati e seguiti sui social. Il disco , venduto su Amazon, è davvero un grande successo, come del resto lo sono anche alcuni dei brani dei cantanti di Amici 20 che fanno numeri molto interessanti anche sulle varie piattaforme digitali dove possono essere scaricati.

Bro ( Amici 2021) si compra su Amazon: ecco come fare

Il cd, che contiene alcuni degli inediti che i cantanti di Amici 20 hanno già fatto ascoltare sul palco del talent di Maria de Filippi, è in pre ordine su Amazon e si può già acquistare quindi on line. Ma arriverà a partire dal 5 marzo 2021.

Bro’ (Amici 2021) – CD & Virtual Meet & Greet – Esclusiva Amazon.it ha un costo di 16,90 euro. CLICCA QUI PER ACQUISTARLO SU AMAZON

I cantanti e le cantanti di Amici avranno modo quindi di incontrare ( non è dato sapere quante delle persone che hanno comprato il Cd) i fan che potranno fare tante domande ma anche cantante con i loro beniamini.

Come partecipare al Meet&Greet virtuale con i ragazzi di Amici 20

Acquista la tua copia del CD Bro (Amici 2021) versione standard e partecipa al Meet & Greet Virtuale esclusivo Amazon.it con i cantanti di Amici. Tutti coloro che acquisteranno il prodotto, potranno incontrarli online il 9 marzo alle ore 18.30, ed assistere in diretta ad uno show case esclusivo. Non perdere questa fantastica occasione! Promozione valida per tutti i prodotti venduti e spediti da Amazon, acquistati dal dal 15 febbraio al 7 marzo 2021. Riceverai una e-mail con tutti i dettagli per partecipare entro il 7 marzo 2021 all’indirizzo legato all’account con cui hai effettuato l’acquisto. In caso di reso del prodotto, il codice di accesso all’evento non sarà più valido.