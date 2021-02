Sanremo 2021 Francesco Renga canta Quando trovo te: testo e significato

Avrebbe fatto carte false Francesco Renga per partecipare al festival di Sanremo 2021 che sarà in gara con Quando trovo te. Un testo di cui Renga spiega il significato in poche parole. “La canzone che porto a Sanremo quest’anno racconta di come le piccole cose della normalità quotidiana, anche quelle che ci sembra di dimenticare, nei momenti di disperazione possono venirci anche a salvare la vita”. Sempre è la parola che ritroviamo di continuo nel testo, un significato che riporta alla sua spiegazione. “Una stanza, due sedie, la cena, un film, tu che dormi sul divano, le tue cose fuori posto” è uno dei versi del suo brano sanremese. Francesco Renga anticipa che Quando trovo te è un mix del suo passato e del suo presente: “Le sonorità di questa canzone sono un bel traguardo per me, un punto di arrivo, un mix di quello che sono stato, di quello che sono adesso, di quello che è stato il mio percorso sia stilistico che di scrittura e anche vocale”.

FRANCESCO RENGA A SANREMO 2021

A Raiplay racconta che per lui questo è il festival di Sanremo più importante tra i tanti che ha fatto, che non poteva mancare per il tema scelto, quello della Rinascita: “La musica finalmente torna ad essere protagonista”. Il contatto con la gente e con il pubblico è ciò che gli è mancato più di tutto in questo anno assurdo.

QUANDO TROVO TE DI FRANCESCO RENGA – IL TESTO



di F. Renga – R. Casalino – D. Faini

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Casakiller/Favole/Edizioni Curci – Milano – Latina – Brescia

Guarda un po’ la mia città è insonne

E ha smesso di sognare

Come mai nessuno ora lo ammette

Gente che taglia le ombre

Mentre il traffico ancora riempie

Spazi immensi di solitudine

Questa volta ho come l’impressione

Che la speranza abbia cambiato umore.

E la mia testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma e io continuo ancora a camminare

Si bagnano anche gli occhi, forse piove

E lo sguardo che segue il tragitto di un cane

E va a finire che

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La verità in un mondo immaginario

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Questa città confonde

Di luci sempre accese

Dicono che tornerà sereno a fine mese

Io sempre fuori stagione

E la tua testa non ne vuole più sapere

Di stare ferma e quel silenzio dentro fa rumore

All’improvviso torno a respirare

Una stanza, due sedie, la cena, un film

Qual è il finale?

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

Tra mille note in volo un suono nuovo

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Tu che dormi sul divano

Quando resta sulle mani

Il tuo profumo

Le tue cose fuori posto

Quelle scarpe sulle scale

Mi portano da te

Come sempre mi dimentico

Dimentico di te

Sempre mi dimentico

Ma poi io ti ritrovo

Sempre se mi guardo

E intorno non c’è niente

Sei lo stupore atteso, un desiderio

La meraviglia di ogni giorno nuovo

Sempre sempre

Si confondono perfettamente

Le mie gioie

Inevitabilmente

Sempre sempre

Le ritrovo tutte quante sempre

Solo quando trovo te.

Solo quando trovo

Trovo te.