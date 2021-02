Arisa a Sanremo 2021 con Potevi fare di più: testo e significato

Il Festival di Sanremo numero 71 partirà il 2 marzo 2021 ed Arisa sarà una delle big in gara all’Ariston. La cantante porterà sul palco il brano Potevi fare di più, scritto da Gigi D’Alessio con una prospettiva tutta femminile. Per Rosalba Pippa non sarà la prima volta al teatro Ariston di Sanremo, lei ha già più volte partecipato al Festival della canzone italiana vincendolo anche due volte, una nella sezione Giovani e nel 2014 nei Big. Cosa possiamo aspettarci da Arisa a Sanremo 2021? Intanto andiamo a scoprire il significato di Potevi fare di più e il testo completo del brano in questo articolo.

Sanremo 2021, il significato di Potevi fare di più: la canzone in gara di Arisa

Di che cosa parla Potevi fare di più, il brano di Arisa in gara a Sanremo 2021? Parla di una storia d’amore, o meglio di una relazione sentimentale che è arrivata ormai ad un punto di non ritorno. Il motivo è legato proprio al fatto che il partner avrebbe potuto fare molto di più nel rapporto di coppia, proprio come dice il titolo stesso di questa canzone. Il ragazzo del brano infatti rimane fermo sul divano ed evita di fare troppi apprezzamenti a quella che possiamo inquadrare come la sua fidanzata. Nessun complimento per lei, nemmeno quando si trucca e si fa bella. Così lei decide di lasciarlo e dopo aver chiuso questa storia d’amore spiega di riuscire a stare bene anche da sola, di bastarsi insomma. Tanto da arrivare a cancellare le loro foto dalla galleria dello smartphone. Questa la trama che si nasconde dietro a Potevi fare di più, la canzone che Arisa porterà al Festival di Sanremo 2021.

Sanremo 2021, il testo di Potevi fare di più di Arisa

POTEVI FARE DI PIÙ

di G. D’Alessio

Ed. Soundreef/Proprietà dell’Autore – Roma