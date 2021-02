Random con Torno a te il suo Sanremo 2021: testo e significato del brano

Emanuele Caso, in arte Random, ed è la sua prima volta al festival. Sanremo 2021 è per lui il sogno che si realizza, ha solo 19 anni e canta Torno a te, un testo che parla d’amore, il significato è in quel primo amore che il cantante invita tutti a rivivere. E’ il fare tutto come fosse la prima volta e Random lo racconta per Raiplay: “Il pezzo narra una storia d’amore finita e incoraggia le persone a tornare al primo amore, a rivivere tutte le cose come se fosse il primo amore”. Un sogno che si realizza dopo un anno e mezzo di carriera, quindi tutto è arrivato molto velocemente ma a per Sanremo 2021 Random ha una canzone diversa dalle precedenti. “Sonorità diverse da quelle che ho portato fino ad adesso, è un pezzo molto sentito, molto emozionale”.

TANTA CARICA E TANTA EMOZIONE PER RANDOM NEL SUO SANREMO 2021

Mette da parte l’ansia, cerca di non pensarci altrimenti tutto si complica, l’emozione non deve prendere il sopravvento ma c’è, insieme a tanta carica. Gli mancano gli abbracci per dire grazie a chi tiene e a chi lo ha portato fin sul palco di Sanremo 2021. E’ con il testo e il significato di Torno a te che Random dice tutto ma prima di salire sul palco del teatro Ariston farà una preghiera per tutto il suo team: “Sono molo credente ed è la cosa che mi aiuta per salire sul palco e fare tutto con lo spirito giusto”.

RANDOM – TORNO A TE – SANREMO 2021

di E. Caso – S. Balice

Ed. Thaurus Publishing/Visory/Krios Edizioni/Df Group

Starpoint International – Milano – Marino (RM) – Rimini – Roma

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

Ogni sorriso ricordo sai

Quanti sogni nel cassetto che

A volte lasciamo alle spalle

Non lasciamo la vita di sempre

Per paura di restare da soli

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

E ci perdiamo sempre sul più bello

Sfiori il mio viso poi fuggi ridendo

Siamo migliaia e migliaia

Ma non ci troviamo

Quando giri intorno a me

Sai non mi sembra vero

E forse non lo sei

Forse è la testa mia

E oggi ritorno a te

Torno ad amare almeno

Forse non penso più

Oggi mi sento vivo

Cercami e mi troverai

Dentro le note che mai scriverei

È solo il tempo che scriverà il resto

Che cambia se siamo diversi dal resto

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me

Torno a te

Quando giri intorno a me