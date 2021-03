Bianca luce nera, testo e significato: Extraliscio e Davide Toffolo a Sanremo 2021

Gli Extraliscio e Davide Toffolo parteciperanno all’edizione numero 71 del Festival di Sanremo. Dopo le tante preoccupazioni sulla band, di cui un membro era risultato positivo al Covid 19, gli artisti sono pronti a salire sul palco del teatro Ariston. In gara porteranno il brano intitolato Bianca luce nera, una vera serenata folk gitana, ispirata ad una cartomante. La protagonista della canzone degli Extraliscio e Davide Toffolo vedrà infatti protagonista una donna ma non mancheranno di certo i sentimenti. Andiamo a vedere il significato di Bianca luce nera e il testo completo del brano che ritroveremo e ascolteremo a Sanremo 2021 dal 2 marzo.

Sanremo 2021, il significato di Bianca luce nera degli Extraliscio con Davide Toffolo

Che cosa significa Bianca luce nera? La donna protagonista è una luce bianca e nera, come la notte ed il giorno. Ma pure come il bene e il male. Questo brano degli Extraliscio e Davide Toffolo si può tradurre in una vera e propria serenata perché si parla anche di una fuga per potersi finalmente godere e vivere il sentimento dell’amore con serenità e soprattutto in totale libertà dove nessuno può vedere nulla e quindi scoprire quello che accade tra due persone. Bianca luce nera è una di quelle canzoni che parlano d’amore ma con delle parole senza tempo riferendosi pure un po’ al passato. Ma a proposito di parole, vediamo il testo completo della canzone che gli Extraliscio e Davide Toffolo porteranno tra poche ore sul palco del teatro Ariston di Sanremo.

Il testo completo di Bianca luce nera in gara a Sanremo degli Extraliscio e Davide Toffolo

BIANCA LUCE NERA

di M. Mariani – Pacifico – E. Sgarbi – M. Mariani

Ed. Betty Wrong Edizioni Musicali

di Elisabetta Sgarbi/Edizioni Curci – Milano