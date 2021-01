Gli Extraliscio e Davide Toffolo chi sono: una novità a Sanremo 2021

Mancano ancora diversi mesi a Sanremo 2021, il Festival della canzone italiana andrà in onda dal 2 al 6 marzo del prossimo anno. Amadeus però ha già annunciato chi sono i 26 big che calcheranno il palco dell’Ariston. Tra questi ci sono anche gli Extraliscio e Davide Toffolo che canteranno la canzone Bianca luce nera. Non tutti però conoscono questi artisti. Sicuramente Sanremo gli aiuterà ad arrivare a molta più gente ma proviamo a conoscere meglio gli Extraliscio e Davide Toffono prima della loro partecipazione al Festival.

Sanremo 2021, Extraliscio e Davide Toffolo: conosciamoli meglio prima del Festival

Cominciamo subito con il dire che gli Extraliscio sono una band.

Loro sono piuttosto noti per la musica funk ma pur sempre romagnola, dunque rispettando le origini. Il gruppo è composto da: Moreno Conficconi, meglio conosciuto come il Biondo. Mauro Ferrara che è il cantante dell’Orchestra Grande Evento. E poi Mirco Mariani che è un polistrumentista, oltre che autore e compositore. Gli Extraliscio sono sicuramente molto noti per aver dato vita alla sigla del Giro d’Italia che è intitolata GiroGiroGiraGi. Lo scorso 15 ottobre hanno cantato il brano dal vivo e da lì sono senz’altro diventati più conosciuti visto che hanno avuto modo di partecipare anche a diverse ospitate in televisione.

Davide Toffolo è invece il cantante dei Tre ragazzi allegri morti. Per loro questa sarà la prima esperienza sul palco del Festival della canzone italiana. Alla presentazione dei big, Davide Toffolo si è anche mostrato al pubblico con una maschera al volto ideata proprio da lui. Il motivo è stato così chiarito: è la stessa maschera con il teschio che l’artista indossa durante i suoi concerti con i Tre ragazzi allegri morti. Chissà se la metterà anche sul palco del Teatro Ariston.

Sanremo 2021, la canzone che porteranno gli Extraliscio e Davide Toffolo al Festival

Ma veniamo al dunque. Al Festival di Sanremo 2021, gli Extraliscio e Davide Toffolo porteranno il brano Bianca luce nera. Il testo della canzone ovviamente non è ancora stato svelato e potremo scoprirlo soltanto poco tempo prima dell’inizio di Sanremo. In questo senso c’è molta curiosità, come del resto per tutti i brani che sentiremo al Festival. A questo punto non i resta che attendere con pazienza per conoscere meglio questa nuova canzone e vedere finalmente gli Extraliscio e Davide Toffolo su questo palco così importante. Senza molti dubbi, per tanti italiani si tratterà di una nuova ed interessante scoperta. Staremo a vedere.