Quando ti sei innamorato di Orietta Berti, testo e significato del brano di Sanremo 2021

Dopo ben 29 anni Orietta Berti torna al festival della canzone italiana e a Sanremo 2021 porta Quando ti sei innamorato. Il testo e il significato sono semplici, parlano d’amore e la canzone non deluderà chi segue la cantante da anni. Fabio Fazio ha fatto di tutto per rubare ad Orietta Berti qualche nota del suo brano sanremese ma l’attesa è finita, il festival sta per iniziare e lei può tirare un sospiro di sollievo. E’ la cantante a spiegare per Raiplay: “Il mio brano di Sanremo 2021 parla di un incontro che fa nascere una grande passione. La sonorità è un percorso melodico con una struttura musicale sia classica che moderna”. La Berti è felice di tornare sul palco con una grande orchestra. Rinascita è il tema che la rende felice perché più di tutto le mancano gli abbracci dei suoi cari, degli amici, le mancano i concerti, l’abbraccio infinito del pubblico.

ORIETTA BERTI A SANREMO 2021

Nonostante la sua carriera sia lunga ben 55 anni non ha un rito scaramantico, per lei è importante trovare la concentrazione prima di cantare e ogni altra azione la distrarrebbe. Ha anticipato che indosserà le pailletes, così i suoi vestiti saranno sempre perfetti e colorati.

QUANDO TI SEI INNAMORATO DI ORIETTA BERTI

di F. Boccia – C. Esposito – M. Rettani

P. Mammaro – F. Boccia – C. Esposito

Ed. Starpoint International – Roma

La senti e già lo sai che brucia dentro

Come una fiamma ormai ti lascia il segno

Quando mi guardi tu so quello che vorrei.

Come una musica mi scorri dentro,

Un fiume in piena ormai fino allo schianto,

Pericoloso sei ma è quello che vorrei.

Sembrava tanto eppure non ho niente

Se non ti ho accanto tutto è apparente,

Un’onda senza il mare, un cielo senza stelle,

Solo il mio pianto mi resta senza te.

Quando ti sei innamorato, perduto

Da allora niente è cambiato.

Quando mi hai detto “ti amo”, confuso

Dicesti non vado lontano, io resto con te.

Ancora non lo sa ma nel mio mondo

Esiste solo lui che mi sta accanto

E mi perdonerà se non mi sveglierò

Da questo sogno che non è stato inganno

Senza più orgoglio, senza più affanno

Ci abbandoniamo al mondo senza nessun rimpianto

Non vado a fondo se sono insieme a te.

Quando ti sei innamorato, perduto

Da allora niente è cambiato.

Quando mi hai detto “ti amo”, confuso

Dicesti non vado lontano, io resto con te.

La senti e già lo sai che brucia dentro

L’amore che mi dai è quello che vorrei.