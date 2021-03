Fasma a Sanremo 2021 con Parlami: testo e significato

Tutto pronto per il Festival di Sanremo 2021. Tra i big in gara quest’anno ci sarà anche Fasma, il rapper che proprio lo scorso anno partecipò al Festival ma nella sezione delle nuove proposte. Questa volta Fasma tornerà a Sanremo tra i grandi della musica italiana e sarà in gara con il suo brano intitolato Parlami. Come si può ben immaginare ci sarà del rap ma non mancherà pure una attenzione speciale al cantautorato made in Italy che si sentirà nel brano. A questo punto scopriamo il significato di Parlami e il testo completo della canzone che Fasma porterà sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2021, il significato del brano Parlami che porta in gara Fasma tra i big

Fasma sale sul palco del Teatro Ariston di Sanremo per mandare un messaggio forte è chiaro: quello di parlarsi, di guardarsi e poi di baciarsi. Il brano Parlami si concentra essenzialmente sull’amore e sulle relazioni. L’occhio particolare è senza dubbio incentrato sul fatto che nell’ultimo anno certi gesti, certe dimostrazioni d’affetto non ci sono state. E quindi si parla anche di mancanza oltre che di complicità con la propria amata o il proprio amato. Con questa canzone, infatti, il giovane rapper si riferisce ad una sorta di ritorno a quello che si poteva fare in piena serenità in ambito amoroso, a come era e a come si viveva una storia d’amore fino a qualche tempo fa.

Fasma in gara a Sanremo 2021: ecco il testo completo del suo brano Parlami

PARLAMI

di T. Fazioli – L. Zammarano

Ed. WFK Empire – Roma