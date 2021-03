Amadeus conferma: “Non ci sarà un Sanremo AmaTer”

E’ stato sicuramente difficilissimo portare a casa questa edizione del Festival di Sanremo e va dato atto ad Amadeus di aver dato il massimo, questo non si può negare. Fare un festival in questo anno complicatissimo non era semplice, affrontare una platea vuota, gestire la situazione anti covid. Amadeus ha dovuto affrontare milioni e milioni di polemiche anche quest’anno, anche se certamente l’umore non era quello del passato. Che sia stanco e anche provato da questa situazione, nonostante non lo dica, è abbastanza evidente. Come è chiaro che, per quanto si dica che c’è soddisfazione, la delusione per degli ascolti che non sono quello che ci si aspettava ( anche se si dice il contrario) è innegabile. Pensare quindi a una terza conduzione consecutiva per il Festival, è cosa impossibile e oggi Amadeus lo ha confermato in conferenza stampa. “Lo avrei detto domani” ha detto Amadeus rispondendo alle domande di una giornalista che gli chiedeva la possibilità di rivederlo al fianco di Fiorello il prossimo anno su Rai1. “Non ci sarà un Ama Ter per me Sanremo è un progetto, un’idea della quale poi prende il via qualcosa” ha detto il direttore artistico.

Amadeus non farà il terzo Sanremo consecutivo

Le parole di Amadeus un conferenza stampa: