Buongiorno vita-L’evento di Ultimo su LIVEnow

Un annuncio che tutti i suoi fan si aspettavano e che è arrivato per la gioia di migliaia di persone che non vedono l’ora di ascoltare musica, la sua musica. Parliamo di Ultimo che oggi ha dato una grande notizia per tutte le persone che amano le sue canzoni. Giovedì 22 aprile alle ore 21:00, Ultimo sarà il protagonista di “Buongiorno vita – L’evento”. Un appuntamento unico e speciale dal Parco archeologico del Colosseo, durante il quale il cantautore romano, oltre a proporre i grandi successi che già hanno consacrato la sua giovane carriera, presenterà in anteprima assoluta il nuovo singolo “Buongiorno vita”.

La nuova canzone uscirà, su tutte le piattaforme digitali e in radio, venerdì 23 aprile ed è già disponibile in presave.

Ultimo torna ad esibirsi live, protagonista insieme al suo pianoforte in uno show prodotto da Vivo Concerti e trasmesso in streaming su LIVENow il 22 aprile alle ore 21:00.

Ultimo si esibisce su LIVEnow: un evento da non perdere

Il post di Ultimo fa incetta di like

Io, il mio pianoforte, le mie canzoni e il Colosseo deserto. È così che voglio aspettare ‘Buongiorno vita’, il 22 Aprile alle 21.00. Mancheranno i vostri occhi, le vostre urla; ma vi sentirò vicini, com’è sempre stato e come sarà sempre. Strillate forte, che vi sento❤️

In occasione di questo appuntamento, Ultimo rinnova il proprio supporto a favore dei progetti UNICEF di lotta alla malnutrizione e a sostegno di vaccinazioni, impianti idrici e servizi igienico sanitari che il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia sta portando avanti in Mali, dove l’artista, Goodwill Ambassador UNICEF dal 2019, è stato nel febbraio 2020 per la sua prima missione sul campo. Nel 2021, il cantautore continua a sostenere tali iniziative, devolvendo parte dell’incasso ricavato dalla vendita dei biglietti dell’evento.

La regia di “Buongiorno vita – L’evento” sarà affidata agli YouNuts!, il lighting design a Jacopo Ricci, la direzione della fotografia a Leonardo Mirabilia per Maestro Production e il sound engineering a Davide Linzi.

A soli 25 anni, Ultimo, il più giovane cantante italiano di sempre a esibirsi live negli stadi, ha già collezionato 37 dischi di platino e 18 dischi d'oro con oltre 2.000.000 di copie vendute tra album e singoli. A settembre 2020 è nata Ultimo Records, etichetta discografica indipendente che segue tutte le sue produzioni.

I biglietti di “Buongiorno vita – L’evento” sono in vendita sul sito di LIVENow e su TicketOne a partire da oggi, venerdì 2 aprile alle ore 16:00, al prezzo di 10€. Per i possessori di biglietti di una delle date del tour negli stadi di Ultimo è previsto uno sconto del 50% sul prezzo dell’evento.

Per qualsiasi informazione e ulteriori dettagli: www.vivoconcerti.com