Per il compleanno di Giorgia la colazione e la dichiarazione del compagno

Il gran giorno è arrivato, Giorgia compie oggi 50 anni, un compleanno che la cantante temeva ma è una paura che l’amore del compagno e l’affetto dei fan e degli amici fanno svanire. Giorgia non è ancora sicura che ci sia da festeggiare, con gran simpatia è stata la prima a farsi gli auguri ma subito dopo ha confidato che sarebbe andata a piangere. Non nasconde che la sua nuova età le fa paura ma ha conquistato così tanto nella sua vita. Iniziamo dalla colazione che questa mattina ha potuto fare finalmente seduta al bar, una vera gioia, non più così piccola considerando che ci è stata negata spesso in quest’ultimo anno. Con Giorgia c’è l’uomo della sua vita, Emanuel Lo, il papà del loro piccolo Samuel.

LA DICHIARAZIONE D’AMORE DI EMANUEL LO A GIORGIA

“Colazione del 26! Auguri Giorgia, l’esperienza ti rende sempre più bella e a me sempre più cretino” e nella foto, il selfie scattato questa mattina, Giorgia non li dimostra davvero 50 anni.

“E quindi è oggi! j’amo fatta fiftyrounds comunque il tempo si piglia tante cose ma ai legami dà valore e il nostro è potente da mó! Grazie grazie per questo affetto incredibile vi abbraccio tutti, io e i palloncini, ciao vado a piagne” è il commento della cantante al selfie tra i palloncini. Niente trucco, nessun filtro e Giorgia è una meraviglia. Nessun pianto, in realtà sta ridendo mentre continua a rispondere con cuori rossi agli auguri di fan, amici e colleghi. Anna Tatangelo, Flora Canto, Emma Marrone, Paola Iezzi. Levante, Saturnino, Arisa, Virginia Raffaele, Pippo Pelo, Bianca Atzei, Rudy Zerbi, Luca Bianchini, Irene Ferri, Enrico Nigiotti, Giuliano Sangiorgi, Elio, Beppe Fiorello e tanti altri. Bellissimi gli auguri di Elisa: “50giri di libertà, di talento puro, di benedetta testardaggine ( quella vera dei più grandi ) e svariati chili di coraggio di seguire il tuo istinto sempre. Giri giri e non ti prenderanno mai! Auguri Beastie Giò mia. Daje tutta sempre”.