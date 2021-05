Sangiovanni da oggi disponibile in preordine l’EP in uscita il 14 maggio

Ha conquistato la maglia da finalista nella puntata di Amici 20 registrata ieri. E’ uno dei candidati in pole per la vittoria di questa edizione di Amici. Parliamo di Sangiovanni 18 anni appena compiuti, un disco di platino, un disco d’oro e oltre 2 milioni di ascoltatori mensili su Spotify Italia. Il cantante veneto ha scritto la storia del talent di Canale 5, mai nessuno prima di lui aveva conquistato un disco di platino. Un successo davvero unico per Sangtiovanni e anche per tutta la squadra di Maria de Filippi che ha puntato sui di lui. La sua “Lady” continua ad essere in top 5 FIMI con oltre 25 milioni di streams e attualmente ha 3 brani in top 100 e un totale di oltre 50 milioni di streaming.

Con questi numeri di presentazione, Sangiovanni pubblica il suo progetto discografico d’esordio con Sugar.

Dal 7 maggio l’ep è disponibile in pre order e pre save, mentre dal 14 maggio sarà fuori in fisico e digitale. Non solo: ci sarà a partire sempre dal 14 maggio uno store dedicato a Sangiovanni su cui poter acquistare prodotti di merchandising di alta qualità.

E dal 21 maggio Sangiovanni sarà in radio con il nuovo singolo “MALIBU” il brano che abbiamo già ascoltato la scorsa settimana durante una puntata del serale di Amici 20. I ragazzi si preparano quindi a iniziare il loro percorso artistico fuori dalla scuola, visto che ormai manca solo una settimana alla realizzazione del sogno e alla fine di questo percorso davvero unico per tutti.

In attesa della finalissima quindi, per i fan di Sangiovanni è arrivato il momento di preordinare il suo primo lavoro. E chissà magari scrivere anche altri record.

Sangiovanni primo EP per Sugar: si preordina da oggi

Ecco la tracklist dell’EP in uscita il 14 maggio:

HYPE prod. ZEF MALIBU prod. DRD TUTTA LA NOTTE prod. DRD and BIAS LADY prod. ZEF GUCCY BAG prod. BIAS MALEDETTA PRIMAVERA – Live version prod. COSMOPHONIX

CLICCA QUI PER IL PRE ORDINE