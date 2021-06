Riki ricorda Michele Merlo: “Vola Michele sei qui”

Sono stati compagni, sono stati amici, sono stati rivali. La morte di Michele Merlo lascia un grandissimo vuoto soprattutto in chi lo ha conosciuto. Oggi sono migliaia i messaggi arrivati sui social dopo la morte dell’ex cantante di Amici che come nome d’arte aveva scelto Mike Bird. Tra le persone che gli sono state vicine, c’è Riki, ex cantante di Amici nella stessa edizione di Michele. Con un lungo messaggio Riki ha voluto ricordare, pochi minuti dopo la notizia della morte di Michele Merlo, il suo amico.

Mike Bird: Riki lo ricorda con un dolce messaggio sui social

Posta un video e una foto sui social, sono scatti di vita quotidiana che oggi Riccardo Marcuzzo rivede con dolore: “ciao michele. stanno riaffiorando ricordi ed emozioni che stavo via via dimenticando. c’è così tanta frenesia in giro ma davanti a queste cose tutto perde di valore e tutto si calma. ricordo le serate a ridere in camera, le nostre litigate, le tue corse per scaricare l’ansia prima di salire sul palco e le mie per andare a fare pipì (che già ero ansioso di mio ma tu peggioravi le cose!!!).“

E ancora, un pensiero per la famiglia di Michele, che vive un dramma difficile da spiegare: “se conosco il male che sto provando non posso immaginare quello dei tuoi familiari (che abbraccio fino al cuoricino). vorrei tornare lì per sistemare quella luce con te e il giorno dopo svegliarmi per cantare insieme. Vola Michele. Sei qui“.

Tantissimi i messaggi arrivati sotto questo post di Riki, tra gli altri uno che recita: “Senza parole. In nessun modo avrei pensato potesse succedere una cosa così. Ci mancherà troppo. Era, è e sarà per sempre il nostro angelo. Ciao Michi.”