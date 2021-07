Esce il video di Malibù ed è subito record per Sangiovanni

In modo del tutto anti convenzionale iniziamo con un commento, uno dei tanti, sotto il video del brano Malibù che oggi, in sole due ore, è stato visualizzato da oltre 100mila persone, ma pare che il contatore di YT sia andato in crash per le tante persone che hanno visto il video. “che capolavoro, originale, rispecchia a pieno le vibes della canzone. È incredibile come Sangiovanni abbia un’identità artistica già così chiara e come la sua musica sia così in armonia con il suo personaggio e la sua persona. La presenza di Giulia dà un valore al video ancora più alto. Stupenda lei e la coreografia, che rispecchia perfettamente le intenzioni della canzone. Bellissimi da vedere, veri e super spontanei” questo è solo uno dei tanti commenti sotto il video del brano Malibù, canzone da record per Sangiovanni, secondo classificato ad Amici. E pare che la scelta del cantate veneto, di “ospitare” nel video anche la sua fidanzata, la vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile, sia stata apprezzata ancora di più dai fan che sono stati felicissimi di rivederla. Del resto la canzone è scritta per lei, come immaginare un video senza Giulia!

Quello che più colpisce nella mole di commenti sotto questo video ( che è tra l’altro anche in tendenza su Twitter da ore) è il ringraziamento che decine di persone fanno a Sangiovanni. Per cosa? Per essere un modello, per portare in musica dei temi che forse vengono trattati poco tra i giovani , con una semplicità che stupisce. Tra gli altri, ecco un messaggio di questo tenore: “Complimenti a te Sangio che ogni giorno ci fai del bene con la tua musica e mandi dei messaggi positivi ed importanti sia alla nostra generazione, sia a quelle precedenti, al team che è davvero fantastico, a Giulia per la bellissima coreografia e a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo video. È davvero bellissimo e viene anche risaltata la tua creatività e originalità. Sei un modello e un esempio sano e genuino da seguire, continua così.”

Sangiovanni non ha vinto Amici 20 ma detiene record che mai nessuno prima di lui nel corso del programma aveva portato a casa. E questo probabilmente per lui è solo l’inizio. Perchè si sa, quando si è dentro il talen, sotto l’ala protettrice di Maria, sembra che tutti siano in grado di fare grandi cose, ma poi, quando si inizia a camminare da soli, occorre dimostrare di essere di numeri uno. E Sangiovanni è davvero sulla buona strada.

