Alessio Bernabei ha avuto il covid e dai social lancia l’appello: vaccinatevi

Purtroppo è abbastanza chiaro che dovremmo fare i conti con il covid ancora per molto tempo e i contagi, soprattutto tra chi non è vaccinato, aumentano. Non mancano gli appelli anche dei personaggi dello spettacolo che invitano a vaccinarsi. E anche chi non ha fatto in tempo e si è contagiato, decide di fare comunque un appello. E’ il caso di Alessio Bernabei. Il cantante, che è risultato positivo al covid, ha deciso di spiegare ai suoi fan quello che sta succedendo. Il cantante nelle sue storie ha spiegato di aver scoperto di essere positivo pochi giorni prima di fare il vaccino e quindi non lo ha potuto fare.

Alessio Bernabei ha avuto il covid: le sue parole sui social

Il cantante quindi prova a spiegare quello che sta passando.

“Finché non lo prendi non ci credi” ha scritto Alessio sulla sua pagina instagram. E poi ancora: “Pensi questo quando risulti positivo al COVID. Giorni delicati, ipocondria, insicurezza. Ho dovuto fare i conti solo con me. Sulla mia salute sono troppo fifone.”

Il cantante spiega come stanno andando questi giorni: “Giuro che non mi è mai mancata così tanto la mia chitarra. Avrei voluto stare in studio. Ho dovuto cancellare date live che stavano nascendo sul mese di agosto.

La voglio prendere così. Ogni cosa che ci succede nella vita, è una lezione in più che dobbiamo imparare.

E sta vita è tosta, ammazza se è tosta! (Ora sto bene, negativo, ma positivo alla vita) Ps. Vaccinatevi.“

Molti ovviamente i commenti di chi si mostra vicino ad Alessio e di chi comprende le sue parole. Tanti i messaggi di chi spera di vederlo presto sul palco. E anche noi facciamo un in bocca al lupo al cantante affinchè possa tornare presto in forma e godersi la sua musica e il suo talento.