Arisa compie gli anni: “Sono adulta e si va avanti”

Con chi festeggia il suo compleanno oggi Arisa e quanti anni compie? E’ lei a dirlo tra le storie Instagram di oggi: Arisa compie 39 anni, un anno prima dei 40 che a qualcuno mettono un po’ di ansia. Lei sorride, scherza su questa giornata importante e sente di essere diventata adulta. Arisa si fa gli auguri da sola e inizia la giornata con un bel cappuccino e una golosa brioche. Poi una bella passeggiata con i suoi cani, i due pelosi che adora. Ringrazia tutti per gli auguri e ammette che alcuni erano davvero inaspettati, si riferisce alle radio e ai giornali, poi aggiunge che vuole bene a tutti. “39… Sono adulta e adesso? Niente, si va avanti” ma sembra un po’ triste Arisa. Raggiunge poi alcunI amici ma non sembra che ci sarà una festa per lei questa sera o forse sì.

ANDREA DI CARLO NON FA GLI AUGURI AD ARISA?

Nessun commento diretto da Andrea ad Arisa, ma c’è una storia come sempre romantica che sembra dedicata a lei, mancano però gli auguri.

Capelli sempre più corti per la cantante lucana che ha rinunciato alla parrucca lunga e riccia, forse a causa del caldo o forse perché non le piace essere sempre uguale. Più volte ha raccontato che non può fare crescere i suoi capelli perché poi inizia a tirarli a ciocche. In realtà sta benissimo con i capelli rasati come si mostra tra le ultime storie Instagram.

Ancora non è chiaro se sarà o meno nel cast della prossima edizione di Amici ma intanto Arisa ha mantenuto la promessa che aveva fatto a Raffaele Renda. Ospite al festival di Catonateatro a Reggio Calabria ha chiamato sul palco anche l’ex alunno di Amici per cantare in coppia con lui. In attesa di scoprire se la vedremo presto in tv le facciamo tantissimi auguri di buon compleanno.