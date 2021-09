Occhioni lucidi per Sangiovanni che fa incetta di premi ai Seat Music Awards 2021

E’ stato davvero bello rivedere tanti artisti sul palco, sentire il pubblico emozionarsi, vedere gli spettatori in piedi, le luci dei cellulari nell’Arena di Verona. Ma è stato ancora più bello vedere tanti giovanissimi talenti sul palco dei Seat Music Awards fare incetta di premi. E Sangiovanni è stato uno degli artisti da record. Uscito pochi mesi dalla ventesima edizione, già mentre era nella scuola aveva macinato record su record, con le sue canzoni sempre al primo posto dei brani più streammati su ogni genere di piattaforma. Un successo unico per la sua Lady, per Tutta la notte, per la sua Gucci Bag. Il disco Sangiovanni macina record su record e i suoi live fanno sempre il pienone. Un ‘estate magica per il cantante arrivato secondo nella ventesima edizione del talent che ieri, per la sua prima volta su un palco come l’Arena di Verona, non poteva che commuoversi. Occhioni lucidi per Sangiovanni che si è emozionato nel sentire tutti intonare le sue canzoni, la sua Malibù da record. Sguardo emozionato, e parole che non escono. Vanessa Incontrada e Carlo Conti si sono subito avvicinati al cantante veneto per sostenerlo. Arrivare a soli 18 anni su quel palco, non è da tutti, e portarsi a casa tutti i premi vinti ieri, neppure. E meno male che Sangiovanni era arrivato “on stage” con una bella macchinina che gli è servita per portarsi via tutti i premi vinti nella magica serata dei Seat Music Awards.

L’emozione di Sangiovanni ai Seat Music Awards 2021

“Grazie perchè tutto Questo è amore, il mondo ha bisogno di tantissimo amore. Sono davvero soddisfatto e orgoglioso” ha detto Sangiovanni con gli occhi lucidi ricordando che con le sue canzoni vuole lanciare dei messaggi portare positività, parlare di amore e non solo.

“wow” @sangiovann1 sei della gente e fai del bene, ricorda questo💗 pic.twitter.com/3ouF03gGFN — Lu-(cia non laura)🎡 (@T1SAN1NA) September 9, 2021

Quattro premi per Sangiovanni e il fatto che dopo di lui sul palco dell’Arena sia salita Maria de Filippi per ritirare un altro prestigioso premio è anche la dimostrazione di quanto Amici faccia per la musica e di come ogni anno esca almeno un grande talento che lascia il segno.