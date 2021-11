Sarà Alessia Marcuzzi la prima donna del terzo Festival di Amadeus?

Si lavora a pieno ritmo in vista della nuova edizione del Festival di Sanremo, la terza targata Amadeus. Il direttore artistico, dopo due grandissime edizioni, dovrà stupire nuovamente il pubblico di Rai 1 e tutti gli italiani, anche se sarà difficile ottenere ancora successi clamorosi come quelli recenti. Già perchè ascolti a parte ( il bis non ha convinto come il suo primo Sanremo) Amadeus ha lanciato dal palco dell’Ariston il fenomeno musicale di questo 2021, ovviamente parliamo dei Maneskin. E visto che Sanremo è musica, non c’è successo più grande per un direttore artistico, che vedere il trionfo di una band capace poi di stravincere agli Eurovision Song Contest e girare il mondo inseguendo un successo e un premio dietro l’altro. Si potrà fare meglio di così? Davvero difficile ma si lavora per dare al pubblico un Sanremo 2022 divertente, più leggero e con tanta, tantissima buona musica. Non solo, anche spettacolo. E proprio di spettacolo si parla sull’ultimo numero della rivista Chi, che lancia la prima grande indiscrezione su una delle donne che potrebbe essere al fianco di Amadeus in questa edizione 2022 del Festival. Stando a quanto si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini, Amadeus starebbe cercando di convincere Alessia Marcuzzi! Sarebbe lei la prima donna di questa edizione. A differenza di quanto visto nelle prime due volte di Amadeus a Sanremo, non si alternerebbero donne diverse sul palco dell’Ariston ma almeno per 3 delle serate, ci sarebbe la stessa prima donna al suo fianco, Alessia Marcuzzi appunto.

Alessia Marcuzzi al fianco di Amadeus per Sanremo 2022?

La conduttrice non è più un volto di Mediaset per cui non ha nessun vincolo contrattuale con l’azienda, sia per il 2021 che per il 2022 per cui senza troppo problemi, e senza dover chiedere il permesso a nessuno, potrebbe scendere con le sue lunghissime gambe da quella scala, che tutti i conduttori sognano nella loro vita. Sarà lo stesso anche per Alessia Marcuzzi? La conduttrice romana si è presa una pausa dal mondo della tv spiegando che per lei, non era previsto nessun progetto importate a Mediaset e le proposte che erano arrivate, non rientravo nei suoi progetti. Per cui è davvero libera di accettare, mai come adesso un invito di questo genere ( sempre che l’invito ci sia stato). A quanto pare, molto presto conosceremo quelle che sono le intenzioni di Amadeus, anche perchè al suo Sanremo 2022 manca davvero pochissimo. A proposito di questo AmaTer, sempre su Chi si legge un’altra indiscrezione secondo la quale, Amadeus vorrebbe al suo fianco anche Roberto Benigni, dovendo invece rinunciare Fiorello che, secondo molti esperti di tv, non ci sarà questa volta.

Stando invece ad altre indiscrezioni, lanciate dal noto portale Tvblog, Amadeus per questa edizione del Festival punterebbe molto anche sui cantanti in gara, starebbe infatti chiedendo ai grandissimi della musica di partecipare. Uno tra questi potrebbe essere Gianni Morandi, che su quel palco, per l’ultima volta, ci è andato da conduttore, portando a casa ottimi ascolti insieme a tutta la squadra scelta per il Festival.

