Paola Turci non nasconde più le cicatrici, aveva solo 28 anni quando rischiò la vita

Paola Turci fa gli auguri a tutti e sul suo profilo social si mostra con il volto scoperto. La cantante non nasconde più le cicatrici dietro i lunghi capelli neri, il suo volto è finalmente libero, bellissimo. E’ con le due nipoti Bianca e Margherita, sono le figlie di sua sorella Francesca. E’ una zia speciale Paola Turci ma è sempre stata anche un’artista speciale. Era il 15 agosto del 1993 quando per una distrazione fu vittima di un drammatico incidente in auto. Alla guida c’era lei, la distrazione fu sua, le cicatrici le hanno segnato per sempre la vita. Ci ha messo tanto tempo per accettare quell’errore, quelle ferite ma adesso non le fa più male né paura mostrare i segni di quell’incidente, le cicatrici.

Paola Turci il suo volto dopo l’incidente, dopo 13 operazioni

Ben 13 interventi al viso, 12 all’occhio sinistro. Più volte ha raccontato cosa è accaduto quella sera. “Buone Feste da me e dai miei pezzi di cuore” scrive la Turci pubblicando la foto con le sue nipoti. Nei giorni di festa l’affetto dei cari è più forte di tutto.

Quella terribile sera la cantante era sull’autostrada Salerno – Reggio Calabria, perse il controllo della sua auto. C’erano già o cellulari, era il 1993 e lei attendeva una chiamata del padre ma quella chiamata tardava ad arrivare. Guardò il telefonino, non guardò più la strada. “Mi sentivo così sicura di me stessa. Quasi invincibile. Invece ho perso il controllo della macchina…”, aveva solo 28 anni.

Cento puntidsi sutura sul viso, poi tutte le operazioni necessarie al volto. Ci ha messo tanti anni per spostare i capelli dal volto, per mostrare il suo viso ferito, per non pensare più a quella sera. Il sostengo della famiglia, il sostengo dei fan, tutto l’ha aiutata a rinascere.

