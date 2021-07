Paola Turci fa gli auguri a Francesca Pascale: “Buon compleanno amore mio”

Da tempo si parla di una bella storia d’amore tra Paola Turci e Francesca Pascale ma sia la cantante che l’ex compagna di Silvio Berlusconi non hanno mai ufficializzato il loro legame. Ci ha pensato la Turci ieri a confermare il loro amore. In occasione del compleanno della Pascale lei ha scritto sui social “Buon compleanno amore mio”. Nessun tag ma non era necessario, ieri Francesca Pascale compiva gli anni e non è certo un caso. Quegli auguri così dolci pur senza un preciso destinatario sono piaciuti a chi è innamorato della coppia ma continua anche a chiedersi cosa ci facesse Francesca con Berlusconi. Sembra intanto che si arrivata la prima conferma di questa love story che da un bel po’ di tempo fa chiacchierare ma senza alimentare troppo il gossip. Entrambe sono molto riservate e non hanno alcuna intenzione di interagire con altri.

PAOLA TURCI UFFICIALIZZA LA STORIA D’AMORE CON FRANCESCA PASCALE?

Poi è arrivato ieri quel messaggio, quel post tra le storie Instagram della cantante. Paola Turci qualche mese ha dichiarato di non avere nessuna intenzione di farsi influenzare dai giudizi degli altri, rispondendo ai curiosi che continuavano a fare domande sul rapporto con Francesca.

La cantante ha sempre detestato i pettegolezzi, ma in realtà non piacciono a nessuno, se non a chi desidera apparire. “Questi mesi ho vissuto male quello che mi sembra una sorta di accanimento” sono state le poche parole che sempre Paola Turci ha detto riferendosi al gossip con l’ex di Silvio Berlusconi.

Tanti i pregiudizi, purtroppo, ma anche quelli da parte di chi non ha sempre espresso pareri positivi su Francesca. “Ma quando scopri che, invece, è assolutamente ‘normale’, che fai? Dici: ‘Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?” è stata la difesa della cantante su una persona di certo per lei molto importante.