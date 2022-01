Irama a Sanremo 2022 con Ovunque sarai: il testo completo

Ovunque sarai è il titolo del brano che Irama porta a Sanremo 2022. In questo momento però noi proviamo a immaginare dove possa essere Irama: blindato in un appartamento a pochi passi dall’Ariston con l’incubo che possa nuovamente succedere quello che accadde lo scorso anno. Irama, come ricorderete , entrò a poche ore dall’inizio del Festival, in contatto con una persona del suo staff che era risultata positiva al covid 19. E per questo motivo partecipò al Festival ma solo con il video delle prove. Nonostante tutto si piazzò nella top ten del Festival, lasciando il segno ed entrando anche nella storia di Sanremo. Quest’anno i protocolli covid sono molto severi si, ma ci sono anche regole diverse da rispettare e con tre dosi di vaccino e tamponi costanti, ci auguriamo davvero che nessun cantante abbia la sfortuna di risultare positivo a poche ore da Sanremo! Un augurio che facciamo a Irama ma anche a tutti i BIG che saliranno da domani sera sul palco del Festival.

Testi Sanremo 2022: Ovunque tu sarai di Irama

Irama

Ovunque sarai

di F. M. Fanti – G. Colonnelli – G. Nenna – F. M. Fanti – G. Nenna – P.M. Lombroni Capalbo – V. L. Faraone

Ed. Maira/Iris Flower/Thaurus Publishing/Epops Production – Muggiò (MB) – Milano – Minusio (TI)

Se sarai vento canterai

Se sarai acqua brillerai

Se sarai ciò che sarò

E se sarai tempo ti aspetterò per sempre

Se sarai luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

Ma se sei tu lo sentirò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Se sarò in terra mi alzerai

Se farà freddo brucerai

E lo so che mi puoi sentire

Dove ogni anima ha un colore

E ogni lacrima ha il tuo nome

Se tornerai qui, se mai, lo sai che

Io ti aspetterò

Ovunque sarai

Ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Io ti ascolterò

Se sarai vento canterai

Come potremo ascoltare nelle serate del Festival, il brano scelto da Irama è diverso dagli ultimi successi del cantante che proprio dall’Ariston aveva iniziato, per poi ricominciare dal talent Amici, il suo vero trampolino di lancio. Non ci resta che attendere il primo ascolto sul palco per poter esprimere un giudizio!

