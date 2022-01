Testi Sanremo 2022, La Rappresentate di Lista canta Ciao Ciao

Risuona ancora sul palco dell’Ariston l’eco del brano Amare che lo scorso anno lasciò il segno e fece conoscere anche al grande pubblico, La Rappresentate di lista. Il duo torna in gara anche quest’anno a Sanremo e a quanto pare, stando almeno ai giudizi arrivati da chi ha ascoltato il brano in anteprima e ha anche visto oggi le prove, ci sono ottime possibilità persino di salire sul podio. Sarà una gara combattutissima quest’anno quella che vedrà protagonisti i 25 BIG in gara. Ciao Ciao è il titolo del brano che La rappresentate di lista porta a Sanremo 2022. Arriverà la fine del mondo? Ci risponderanno con una canzone che promette di far ballare e di entrare subito nelle orecchie del pubblico che seguirà Sanremo 2022 Veronica e Dario!

Testi Sanremo 2022: Ciao Ciao

La Rappresentante di Lista

Ciao ciao

di V. Lucchesi – D. F. Mangiaracina – V. Lucchesi –

D. F. Mangiaracina – R. Calabrese – R. Cammarata – C. Drago – S. Privitera

Ed. Universal Music Publishing Ricordi/Woodworm Publishing Italia/DiPiù – Milano – Arezzo – Milano

Come stai bambina?

Dove vai stasera?

Che paura intorno…

È la fine del mondo.

Sopra la rovina sono una regina,

Mammamma…

Ma non so cosa salvare.

Sono a pezzi, già mi manchi

Occhi dolci, cuori infranti.

Che spavento,

Come il vento,

Questa terra sparirà.

Nel silenzio della crisi generale

Ti saluto con amore

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao!

Questa è l’ora della fine,

Romperemo tutte le vetrine.

Tocca a noi, non lo senti, come un’onda arriverà.

Me lo sento esploderà, esploderà!

La fine del mondo è una giostra perfetta.

Mi scoppia nel cuore la voglia di festa.

La fine del mondo, che dolce disdetta.

Mi vien da star male, mi scoppia la testa!

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao.

Buonanotte, è la fine, ti saluto,

Ciao ciao

Buonanotte, bonne nuit

E bonne nuit e ciao ciao

Ciao ciao

Ciao ciao

Mentre mangio cioccolata in un locale,

Mi travolge una vertigine sociale.

Mentre leggo uno stupido giornale,

In città è scoppiata la guerra mondiale.

E con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

E con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

Con le mani, con le mani, con le mani

Ciao ciao

Con i piedi, con i piedi, con i piedi

Ciao ciao

E con la testa, con il petto, con il cuore

Ciao ciao

E con le gambe, con il culo, coi miei occhi

Ciao

