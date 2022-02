Testi Sanremo 2022, Giusy Ferreri canta Miele

Mancano oramai poche ore alla prima delle cinque serate del Festival di Sanremo 2022 e fra i dodici artisti Big che si esibiranno nella serata d’esordio ci sarà proprio lei, Giusy Ferreri. La ex cassiera la cui voce fu portata alla ribalta da una fortunatissima edizione di X Factor, sarà in gara nell’attesissima kermesse ligure per la quarta volta dopo aver partecipato nel nel 2011, 2014 e 2017 rispettivamente con “Il mare immenso“, “Ti porto a cena con me” e “Fa talmente male“. Per questa quarta partecipazione, Giusy Ferreri ha deciso di portare in scena “Miele“.

Prodotto assieme agli assi del tormentone estivo come Takagi, Ketra e Federica Abbate, il brano proverà a spiazzare il pubblico visto che la melodia non sarà propriamente il classico pezzo pop da baretto sulla spiaggia. “Miele” racconta della fine di una storia amore e della voglia di volersi nuovamente riamare nonostante il rapporto sia all’epilogo. Leggi il testo di “Miele” di Giusy Ferreri qui in basso.

Testi Sanremo 2022: Miele di Giusy Ferreri

Miele – Giusy Ferreri

di D. Petrella – Takagi – Ketra – F. Abbate

Universal Music Publishing Ricordi/Hitaka/Faber – Milano

Tu no, tu no

Tu no non hai lasciato niente

E non riesco a capire

Se ti ricorderai

Di me forse ti ho dato il peggio di me

Resto sveglia e mi chiedo perché

Piove su questa città

Dove tu mi hai voluto bene

Dove io ti ho voluto bene

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

No, non promettermi niente

Non cercarmi in un altro abbraccio no

Ma a volte capita

Di incontrare qualcuno in mezzo alla via

Che ti ricorda cos’è la vita

Che cos’è

Fino a qui

Senza te

È una lama che sa di miele

Cade a terra un altro bicchiere

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

Ah

Non è miele

Sono già sicura che

Quest’amore ci porta via

Ubriachi di nostalgia

Se ne va

E un motivo non c’è

Questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

L’amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c’è un perché

E spero ti porti da me

Il testo di “Miele” di Giusy Ferreri è oramai pubblico da giorni ma la melodia? Per poterla ascoltare in anteprima assoluta, sarà necessario collegarsi con il Festival di Sanremo 2022 durante la prima serata del 1^ febbraio.

