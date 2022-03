Michele Merlo oggi avrebbe compiuto 29 anni: tutto l’amore dei fan sui social

Oggi martedì 1 marzo Michele Merlo avrebbe compiuto 29 anni. Il popolare cantante ed ex protagonista del talent show di Canale 5 Amici di Maria De Filippi, si è spento drammaticamente il 7 giugno del 2021. A strapparlo alla vita una grave emorragia cerebrale scatenata da una leucemia fulminante che pare non sia stata diasgnosticata tempestivamente. Ancora oggi i genitori ed i fan di Mike Bird (questo lo psuedonimo dell’artista) non si danno pace e si domandano se si poteva fare qualcosa per evitare la morte di Michele. La prematura dipartita dell’artista ha sconvolto tutti. E proprio nel giorno del suo compleanno i fan del cantante hanno invaso i social con ricordi e messaggi d’amore per Merlo. Parole che attestano ancora una volta quanto Mile Bird fosse amato e popolare tra i giovanissimi. Tra coloro che hanno voluto ricordare il musicista c’è anche Federico Baroni, che ha omaggiato l’amico in un modo speciale.

Federico Baroni e l’omaggio a Michele Merlo

Se Michele avesse potuto proseguire il suo cammino avrebbe riempito la sua vita di musica, ed è proprio con la musica che il suo amico più caro lo ha voluto omaggiare. Federico Baroni ha scelto di ricordare Mike Bird con il brano Chilometri che tratta di una dichiarazione di amore e di stima nei confronti di un ragazzo che è andato via azitempo. Lasciando un vuoto troppo grande nel cuore di chi lo ha amato e voluto bene. Il loro viaggio nel mondo della musica è stato fatto separatamente, ma in parallelo. Un percorso dove i chilometri rappresentano le tante canzoni scritte e cantante. Il brano scritto da Baroni trova l’appoggio anche dell’Assoicazione Romantico Ribelle che è stata creata subito dopo il prematuro decesso di Michele Merlo e presieduta dalla sua famiglia. Un modo per portare avanti e tenere sempre viva la sua memoria aiutando gli altri.

Onda di amore sui social per Michele Merlo

La morte di Michele Merlo avvenuta improvvisamente lo scorso anno ha creato un grande dolore nei fan del cantante. A distanza di un anno, nel giorno del compleanno di Michele, si registrano sui social tantissimi post dedicati a Mike Bird. Sono parole d’amore, dediche che restituiscono l’idea di quanto il musicista fosse apprezzato dal pubblico di giovanissimi. “Mi manchi tanto, sei un esempio per tutti” scrive un utente Twitter. A cui se ne aggiunge un altro che dice: “Auguri a te che sei la mia persona e lo sarai sempre, sei la mia forza”. Insomma le parole delle sue canzoni sono di ispirazione e conforto per tanti, che proprio nel giorno del suo 29esimo compleanno lo ricordano con sincero amore e affetto.

In questi mesi ho conosciuto tante persone che come me sono state male per Michi e credo che questa canzone renda veramente giustizia a tutti i sentimenti che provo. "…che cercarti dentro ad altri sguardi mi ha avvicinato…"TI SENTO QUI CON ME #michelemerlo #chilometri pic.twitter.com/wjl2zZu8zl — º°`°๑𝙸᥅ꫀꪀꫀ🪁,¸¸,ø¤ (@card_irene_) March 1, 2022

“se sarai vento, canteraise sarai acqua, brillerai”sarebbero 29 angioletto mio…sorridi sempre anche da lassù🤍👼🏻 #michelemerlo pic.twitter.com/n35VSLYulG March 1, 2022

Un esempio, ma sono tantissimi davvero, i messaggi e le dediche per Michele Merlo che manca a tutti!