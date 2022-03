L’aneddoto di Fedez sul suo festival, un cantante in gara lo ha insultato: “Siete la rovina della musica”

Nell’ultima puntata di Muschio Selvaggio, Fedez e Luis Sal hanno ospitato il cantante Tananai, che dopo il suo ultimo posto a Sanremo 2022 sta spopolando con la sua canzone ed è diventato una vera star! Tananai tra l’altro ha anche duettato con Fedez nel suo ultimo disco, e nei giorni del Festival il rapper, gli aveva mandato degli strani incoraggiamenti! Chiacchierando quindi delle loro recenti partecipazioni a Sanremo, si è arrivati a parlare di un aneddoto che Federico non aveva mai raccontato prima e che riguarda proprio il sul Festival. Fedez rivela che durante la puntata di Domenica In post Sanremo, mentre aspettava per entrare nel programma insieme a Francesca Michielin, è successo qualcosa che mai si sarebbe aspettato. Uno dei cantanti che era in gara al Festival, lo ha infatti insultato.

Fedez insultato da un cantante a Sanremo

Fedez racconta che era insieme ad altri artisti nei salottini in attesa di esibirsi a Domenica In. E spiega: “Ho salutato anche questa persona. Dopo averlo salutato questo mi ha letteralmente mandato a quel paese. Sì mi ci ha mandato perché ero arrivato sul podio. Sì mi ha detto che non me lo meritavo. Posso dire che è stata veramente una roba forte. No, non è stato Ermal Meta, anzi lui è stato super carino. Non dirò chi è, ma era un cantante in gara a Sanremo.”

Federico non sapeva neppure che cosa rispondere, non si sarebbe mai aspettato un attacco di quel genere. “Ci sono rimasto malissimo, c’era Stefano con me, Ste è il manager di Tananai che lavora anche con me. Ragazzi c’ero rimasto di M. Guardate che stavo male e mi dicevo ‘però che cattiveria’. “E ancora: “Anche se pensi una cosa del genere non me lo dire. Guardate che me l’ha detto in maniera terribile. Mi ha detto tipo una roba ‘non mi salutare, no, non dovevi arrivare tu secondo, siete la rovina della musica voi che avete vinto’. “

E poi ha concluso: “Che brutto però, queste cose strane nei camerini succedono solo a me credo. Perché attiro queste cattiverie? Bò non mi spiego come mai.”