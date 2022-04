Giorgia Soleri esplode contro chi parla del suicidio di un’amica protagonista di Coraline

Giorgia Soleri stanca di tante chiacchiere ha ancora una volta fatto chiarezza, questa volta sul brano Coraline dei Maneskin, questa volta davvero stufa di chi specula su dolori e storie vere. Ognuno interpreta le canzoni come desidera ma non è questo il punto, a Giorgia Soleri non è andato giù quanto letto su Twitter. Una pagina Twitter ha commentato la sua recente intervista tirando fuori che la canzone Coraline sia dedicata a una sua amica che si è suicidata. L’influencer ha voluto fare ancora una volta chiarezza, consapevole anche che con la sua prossima uscita del suo primo libro, La signorina nessuno, c’è chi vorrà interpretare ogni sua parola intravedendo solo e soltanto la sua storia con Daminano dei Maneskin.

La preoccupazione di Giorgia Soleri in vista dell’uscita del suo libro

“Mi preoccupa che le persone leggano le mie poesie per intrufolarsi nella mia relazione con Damiano, e non per quello che scrivo. Ma attenzione, qui non c’è solo lui. Quella che può sembrare una poesia d’amore magari è dedicata a un amico – precisa la Soleri – Ci sono versi sul suicidio di un’amica e sull’aborto; su una relazione tossica di tempo fa: “Le coltellate che mi dai sono io a chiederle”. Sono sicuramente responsabile di quello che ho scritto. Ma non di quello che gli altri ci vogliono leggere” questo è parte della sua intervista su La Repubblica ma poi su Twitter è arrivato altro.

“Un giornale ha pubblicato un’intervista rilasciata loro da Giorgia Soleri e indovinate un po’? Ha parlato del suo nuovo libro e sostanzialmente ha confermato quello che le dico da mesi: una sua amica si è suicidata e la ragazza è Giulia, la vera Coraline della canzone” è il commento di una pagina che ha fatto scattare l’influencer.

“Immagino sia divertente speculare su vita, morte e miracoli (nel vero senso delle parole) della gente. Giulia, fortunatamente, è viva e in salute. Gaia è morta buttandosi dal 9 piano, ma Coraline non ha niente a che vedere né con Giulia né con Gaia” così Giorgia Soleri spera di avere fatto chiarezza una volta per tutte, ma non è così semplice.