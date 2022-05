Ambra risponde a Fedez dal palco del primo maggio 2022: polemica, ironia o cosa?

Che cosa succederà se davvero Ambra e Fedez saranno insieme dietro al bancone di X-Factor 2022 dopo le frecciate che si sono mandati ieri? Certo Ambra era solo la conduttrice del concerto del primo maggio 2022, probabilmente non è stata lei a decidere a “chi mandare gli inviti” e a chi no, eppure la sua scelta di salutare, alla fine del concertone, il rapper, per molti, non è sembrata amichevole, ma un po’ polemica. E in questa ottica, se i due fossero davvero entrambi giudici di X-Factor ( Fedez è stato già annunciato, di Ambra si parla come novità per la nuova edizione) ci sarebbe già un primo attrito…Altri spettatori però hanno pensato che il saluto di Ambra non fosse ironico, e voi, che ne pensate di quello che è successo sul palco del concerto del primo maggio a Roma?

Tutto è iniziato con un messaggio di Fedez sui social. Il rapper, che lo scorso anno era stato protagonista di una forte polemica per via del suo intervento durante il concerto, ha scritto ieri sui social: “Buon Primo Maggio E buon concertone a tutti. Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso”.

Ambra risponde a Fedez: ironia oppure polemica?

“Ma non potevamo lasciarvi con una poesia, con le parole di un amico del primo maggio” ha detto Ambra prendendo il cellulare in mano al termine del concerto del primo maggio per salutare il pubblico di Roma e il pubblico che a casa stava seguendo l’evento musicale. Sono le parole di Fedez. La conduttrice ha citato la storia che il cantante ha postato sui social e ha salutato anche lui: “Ciao Federico”. Ironia, polemica, scazzo, professionalità? Ogni spettatore ha dato la sua chiave di lettura, la vostra qual è?