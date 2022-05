Esibizione a rischio per Il Volo all’Eurovision? Uno dei cantanti ha il covid

La notizia della positività di uno dei tre cantanti del Volo al covid 19 arriva come un fulmine a ciel sereno a poche ore dalla seconda semifinale dell’Eurovision prevista per giovedì sera. I fan del trio non vedevano l’ora di ascoltare la nuova versione di Grande amore, riscritta anche in inglese e presentata sui social in questi giorni ma a quanto pare la loro esibizione potrebbe saltare. Oppure a salire sul palco dell’Eurovision Song Contest 2022 potrebbero essere solo in due. La notizia della positività di uno dei tre cantanti del Volo è stata data dall’Ansa e poi ripresa da altre agenzie stampa e confermata. Ma i tre cantanti al momento, via social, non hanno detto molto. I test anti covid sono all’ordine del giorno in manifestazioni di questo genere e gli imprevisti, chiaramente, possono capitare.

Salta l’esibizione de Il volo all’Eurovision Song Contest 2022?

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble: chi è il cantante positivo al Covid-19? Il trio è previsto come ospite d’onore nella seconda semifinale di Eurovision Song Contest 2022 ma solo nelle prossime ore sapremo che cosa succederà. Tra l’altro i ragazzi sono molto impegnati in questi giorni anche nella promozione del loro tour, con il nuovo brano “You are my everything” ( Grande amore) che dovrebbe vederli impegnati il 15 maggio nella prima tappa a Barcellona. Sappiamo che oggi pomeriggio le prove sono state fatte solo da due componenti del trio ma non è noto molto altro. Non ci resta che attendere altre informazioni direttamente dai tre ragazzi.