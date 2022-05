Massimo Ranieri torna sui social e spiega come sta dopo la caduta durante il concerto

Grande preoccupazione per tutti i fan di Massimo Ranieri e per le persone a lui care, dopo la caduta dal palco durante un concerto a Napoli. Per fortuna però, tutto è andato nel migliore dei modi. Il cantante, tramite il suo staff, aveva già fatto sapere di stare abbastanza bene, nei giorni scorsi, e oggi, via social, ha spiegato come sta. Tutto è bene quel che finisce bene e siamo davvero felici che Massimo non abbia riportato ferite o traumi più gravi. Con una caduta di quel genere, ci si poteva aspettare anche un epilogo diverso.

Le parole di Massimo Ranieri sui social: come sta il cantante

Dopo aver affidato la comunicazione al suo staff, che in questi giorni ha rassicurato tutti, parlando ei miglioramenti del cantante, oggi è proprio Massimo dai social, a spiegare come sta. Su Facebook il cantante ha ci ha tenuto non solo a rassicurare tutti, ma anche a ringraziare chi in questi giorni si è preso cura di lui, permettendo che potesse tornare in forma il prima possibile. Ranieri ha scritto su Fb: “Dopo i fumi del dolore al braccio e alla costola rotta, sono qui per ringraziare la Direzione Generale del Cardarelli, tutti gli infermieri, i barellieri, dottori e i primari per essermi stati vicino con tutta la loro grande professionalità, affetto, dedizione e per il grande lavoro che svolgono quotidianamente con tutti i pazienti. Grazie ancora dal profondo del mio cuore.”

I fan del cantante hanno fatto sentire tutto il loro affetto a Massimo Ranieri con decine e decine di messaggi in cui gli fanno l’in bocca al lupo e auguri di pronta guarigione. Più di duemila messaggi e commenti solo sui social, una vera e propria ondata di affetto per il cantante dopo la brutta caduta di cui è stato protagonista.