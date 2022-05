Laura Pausini ha un malore durante la finale dell’Eurovision: sui social spiega cosa è successo

Minuti di grande ansia ieri sera per il pubblico che stava seguendo la finale dell’Eurovision Song Contest 2022 in diretta da Torino. Laura Pausini infatti, improvvisamente è scomparsa senza lasciare traccia in un momento della serata, tra l’altro, molto importante. Mika e Alessandro Cattelan hanno preso in mano la situazione iniziando con la classifica dei voti dati dalle giurie di tutti i paesi partecipanti, senza Laura Pausini. Impossibile però non notare la sua assenza. Tutti si sono chiesti che fine avesse fatto Laura, che è tornata poi in onda, qualche minuto dopo. La cantante, non ha dato molte spiegazioni in diretta: “E’ stata la tensione di questa serata” ha detto sul palco. Questa notte però sui social, ha voluto spiegare che cosa è successo, nulla di grave, cose che capitano in una serata così emozionante e piena di spettacolo, tra tensioni ed emozioni.

La Pausini sicuramente era molto più emozionata rispetto alle prime due serate per via del medley iniziale che l’ha vista protagonista con alcuni dei suoi successi più amati e ascoltati.

Le parole di Laura Pausini dopo il malore all’Eurovision Song Contest

La cantante ha scritto sui social: “Che serata ragazzi! Quanto amore mi avete dimostrato tutti da tutto il mondo! Grazie Volevo tranquillizzarvi e dirvi che sto bene.” Poi ha spiegato che cosa è successo:

“Durante questa finale ho avuto un calo di pressione e per questo motivo mi sono dovuta fermare una ventina di minuti su consiglio delle dottoresse che mi hanno soccorsa e che ringrazio tanto.

Gli ultimi 6 mesi sono stati carichi di lavoro e ho ceduto allo stress… ma sono felice di aver chiuso la serata insieme ai miei adorati compagni di viaggio Alessandro Cattelan e Mika, e aver potuto annunciare insieme a loro i vincitori dell’@eurovision , la meravigliosa #Ucraina.”



E poi ha concluso: “Ringrazio tutti voi e Rai (in particolare @stefano__coletta) ed Ebu per la splendida avventura, i nostri meravigliosi autori, i musicisti, i ballerini, tutti , davvero.. ricorderò questa esperienza tra le più belle della mia vita .”