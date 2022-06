Tra Ambra e Fedez primi problemi a X-Factor 2022? L’indiscrezione di Chi

In questi giorni, chi segue Fedez, ha visto le prime immagini di quello che succederà nella prossima edizione di X-Factor. Non ci sono spoiler chiaramente sui concorrenti ma Fedez, ha postato un bel po’ di immagini dalle prime registrazioni del programma di Sky. Ieri tra l’altro ha anche mostrato l’arrivo a sorpresa di Leone e Vittoria, accompagnati da mamma Chiara, che per qualche minuto sono stati giudici speciali del programma ( non sappiamo se poi vedremo queste immagini anche nel corso di X-Factor). E sempre chi segue Fedez, ha notato che il giudice tagga spesso nelle sue storie sia D’Argen d’Amico, uno dei nuovo giudici del programma e Rkomi, altro nuovo volto per X-Factor 2022. Chi invece manca quasi sempre è Ambra. Tra i due, secondo quanto si legge oggi sulla rivista Chi, che lancia questa indiscrezione, non ci sarebbe un gran feeling. Eppure, il primo maggio, quando Fedez aveva mandato una sonora bordata alla Rai, Ambra aveva risposto dal palco salutandolo e il rapper l’aveva ringraziata via social. Non si erano sbilanciati visto che all’epoca non potevano parlare della loro nuova avventura ma sembrava comunque, che ci fosse un bel rapporto. E’ successo qualcosa dopo?

Vediamo che cosa ci raccontano i colleghi della rivista Chi.

C’è maretta tra Fedez e Ambra a X-Factor 2022?

Sulla rivista, in edicola questa settimana si legge: “Fedez non tagga mai Ambra al contrario di Rkomi e Dargen D’Amico. Come mai?“. La spiegazione sarebbe la seguente: “Tra i due non è scattato il feeling e ci sono già stati scontri infuocati per le scelte dei cantanti.” Sarà vero? Per il momento nè Fedez nè Ambra hanno voluto commentare queste voci… I due di soliti sono molto diretti e sinceri, vedremo se avranno voglia di rispondere a queste voci di gossip o se faranno finta di niente…