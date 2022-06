Che emozione Gigi d’Alessio ed LDA insieme sul palco di Napoli

E’ stata una serata ricchissima di emozioni quella di ieri a Napoli per il pubblico di Rai 1 e per i fan di Gigi d’Alessio ed è inutile negare che uno dei momenti più magici della serata ha visto protagonista Luca, il figlio del cantante. Per la prima volta insieme in un concerto così importante, Gigi ed LDA hanno cantato Quello che fa male, una delle canzoni più amate dell’ex protagonista di Amici. Avrebbero potuto cantare un altro brano e invece Gigi ha deciso di “battezzare” suo figlio, con una sua canzone, ricordando al pubblico il grande talento di Luca. “Che sarebbe diventato un musicista l’ho capito quando aveva solo due anni, Luca ha la passione per la musica, è nato per fare questo” ha detto Gigi d’Alessio che si è detto orgoglioso di suo figlio. Sarà il pubblico a giudicare il percorso di Luca, spiega Gigi, ma lui da padre non può che essere fiero di suo figlio. E immaginiamo che ieri, vedendo tutta piazza Plebiscito cantare la canzone di LDA, per Gigi d’Alessio ci sia stata davvero una emozione indescrivibile. Era lì, al pianoforte, ascoltava suo figlio, entrato nella scuola di Amici da sconosciuto, con quel cognome importante e uscito dal talent di Canale 5 con le sue forze, dimostrando di essere davvero bravo.

Che emozione Gigi d’Alessio ed LDA sullo stesso palco

Probabilmente per i suoi 30 anni di carriera, Gigi d’Alessio non poteva chiedere di meglio. Sul palco insieme a suo figlio che sta vivendo un momento magico. Un duetto che ha emozionato tutti i presenti e fatto impazzire i fan di LDA che lo stanno seguendo in queste settimane negli instore e non vedevano l’ora di ascoltarlo di nuovo live, su un palco!

“Sono contento, ti auguro tutto quello che si può augurare ad un figlio. Sono orgoglioso di te. Quando sei entrato ad Amici hai detto che non volevi che tutti ti dicessero: ‘Ah, ma tu sei il figlio di Gigi’. Adesso con tanto orgoglio sono io che vado in giro a dire che sono il papà di LDA” ha detto Gigi nella serata Uno come te per i suoi 30 anni di carriera in diretta da Napoli. E il giovane Luca ha risposto con altrettanto amore, dicendo di essere fiero e orgoglioso di avere un padre come Gigi. “In realtà mi sono reso conto di quanto sono stato stupido” – ha rivelato il giovane artista – “Perché quando esiste un padre come te… quasi quasi vorrei essere tutta la vita il ‘figlio di’”. Dolcissime le parole di Luca che era davvero più che emozionato al fianco di Gigi per questo duetto che difficilmente dimenticheranno.