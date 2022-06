Arisa è bellissima con il nuovo look e i suoi veri capelli

Dopo un bel po’ di extension Arisa è tornata ai suoi capelli, i suoi veri capelli. Un nuovo look per la cantante che questa volta sfoggia un taglio cortissimo, entusiasta di mostrare la testa non più rasata. Via le parrucche, via le extension e Arisa oggi è più bella che mai. Ballando con le Stelle l’ha trasformata, forse anche l’amore per Vito Coppola, di certo anche la fine della pandemia. Nei mesi di lockdown l’avevamo vista davvero giù, sempre chiusa in casa, come tanti, poi è rinata un passo alla volta, fino a diventare come forse sognava da tempo, felice. Negli anni l’abbiamo vista sperimentare tanti look, ogni volta rispecchiavano il suo periodo, adesso ha scelto il look per l’estate e si è liberata della lunga chioma. Anche dietro questa scelta c’è un gran passo avanti, niente è mai per caso. Arisa ha più volte confidato di soffrire di Tricotillomania.

Il disturbo di cui soffre Arisa

E’ un disturbo ossessivo compulsivo che porta il soggetto a staccarsi involontariamente i capelli. E’ un’azione dettata forse dallo stress. Arisa si ritrovava con parti del cuoio capelluto senza neanche un capello, ecco il motivo per cui si rasava e poi doveva mettere delle parrucche e in seguito le extension.

Adesso sfoggia i suoi veri capelli e confida che tutta l’estate la vedremo così. “Ho deciso di curare i miei capelli” ha aggiunto. I fan sono felici per lei perché la vedono serena. Passato il periodo in cui alcuni non trovavano altre critiche che rimproverarle di stare a dieta e di uniformarsi ai classici canoni di bellezza, adesso speriamo restino zitti. A Berlino Arisa si lascia fotografare orgogliosa della sua nuova immagine, orgogliosa di non nascondersi più, di non doversi più coprire. Ha già spiegato perché fin da ragazzina si vergognava del suo corpo, oggi non si sente più in colpa.