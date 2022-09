Problemi di salute per Sangiovanni: fitte allo stomaco e nausea ma stasera il concerto si farà

Sangiovanni ieri ha dovuto annullare un concerto a causa di un problema di salute ma rimedia subito e oggi salirà sul palco: le spiegazioni sui social

C’è stata molta delusione ieri a Cremona quando all’ultimo minuto Sangiovanni ha annunciato che non ci sarebbe stato il suo concerto. Il cantante ha spiegato che non poteva salire sul palco per problemi di salute e oggi, ha voluto registrare un video per raccontare nel dettaglio quello che sta succedendo. L’ex vincitore di Amici ha spiegato a chi lo segue con affetto, fan che hanno subito perdonato la sua assenza ieri al concerto, che purtroppo, da oltre un anno e mezzo, soffre di un problema che non riesce a risolvere. Ha dei dolori molto forti allo stomaco, delle fitte che vanno e vengono, che a volte sono più forti, altre volte meno. E ha raccontato che ha fatto anche una cura, che sembrava andasse meglio ma che poi, questo malessere torna a presentarsi.

Sangiovanni a cuore aperto si racconta ai fan

Il cantante ha inoltre spiegato che per via dei tanti impegni, e forse anche un po’ del pensare che prima o poi sarebbe tutto passato, non ha fatto una visita per capire realmente che cosa stia accadendo al suo fisico. Un po’ come capita a tutti: si pensa che sia l’ansia, lo stress, un’altra volta qualcosa che si è mangiato. Ed è così che passa il tempo e non si ha una diagnosi e Sangiovanni si dice pentito di non aver trovato il tempo e il modo di preoccuparsi per la sua salute ma è chiaro che adesso è arrivato il momento di farlo.

Spiega inoltre che purtroppo proprio ieri, pochi minuti prima di salire sul palco, era già vestito e con le cuffie pronto per la serata, ha iniziato a stare male. Sangiovanni è stato subito controllato dai medici presenti al concerto: pressione a posto, e non c’era un farmaco si potesse prendere per stare meglio. Ieri sera in particolare, aveva anche una fortissima nausea. Hanno pensato di procurare dei farmaci per la nausea, ci è voluto del tempo per trovare una farmacia e il farmaco giusto. Si scusa ancora con il pubblico ma spiega che questa nausea fortissima, non lo faceva neppure stare in piedi. Se in altre occasioni ha sopportato anche il dolore, questa volta sarebbe stato impossibile perchè aveva i conati per il vomito. In ogni caso, Sangiovanni spiega che il concerto si terrà questa sera.

“Ci vediamo questa sera per chiudere in bellezza il tour estivo” ha detto Sangiovanni sui social spiegando che le persone che non potranno esserci, avranno il loro rimborso.