Levante cambia colore a capelli e sopracciglia ed è irriconoscibile

E' davvero irriconoscibile Levante. La cantane ha cambiato look, nuovo colore per capelli e sopracciglia, addio al nero

E’ davvero un cambiamento drastico per Levante che ha cambiato colore a capelli e sopracciglia e sembra un’altra persona. E’ irriconoscibile Levante, sta benissimo ma dicendo addio ai suoi capelli scuri ha lasciato tutti senza parole. Ha voglia di cambiamenti non c’è dubbio, da sempre mora e con le sopracciglia in evidenza, adesso quel colore così chiaro quasi le fa scomparire. Una decolorazione che ha dato una nuova luce ai capelli dell’artista, un biondo aranciato. C’è da scommettere che da domani molte ragazze vorranno lo stesso colore, lo stesso look. Si fa davvero fatica a riconoscere Levante con i capelli così chiari ma sono anche le sopracciglia e fare la loro parte. E’ una donna nuova, un’artista nuova e dopo qualche attimo di perplessità il nuovo look è del tutto approvato, è davvero una scelta originale.

Un vero colpo di testa per Levante

Sul suo profilo social ha chiesto scusa alla nonna e ha pubblicato la trasformazione. Ironia a parte il cambiamento è radicale, certo si può sempre tornare indietro, sono solo capelli decolorati o colorati, così come le sopracciglia. Un nuovo look autunnale per i capelli che annuncia altro, è solo l’indizio di un nuovo inizio, immaginiamo sia così. Dopo anni che è sulla scena quel biondo che va verso l’arancione non è per caso.

“Nel multiverso sarei così, ne sono certa. In ogni verso la nonna Rosalia si inca**a da pazzi. Pazienza” sa benissimo che alla nonna i suoi nuovi capelli non piaceranno ma i fan approvano. C’è chi nota la somiglianza con una giovane Anna Oxa ma c’è anche chi le chiede di tornare come prima.

Il prima e dopo è davvero incredibile. C’è chi si chiede se sono più biondi o rossi, cosa accadrà dopo qualche lavaggio, quando tornerà scura e con le sopracciglia. Ovvio che schiarendo così tanto la lunga chioma era necessario ritoccare anche le sopracciglia ed ecco la trasformazione.