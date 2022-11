Alberto Urso lontano dall’Italia, come previsto da Maria De Filippi

Albero Urso ha seguito le parole di Maria De Filippi è ha lasciato l'Italia

Alberto Urso non vive più in Italia, si è trasferito seguendo le parole di Maria De Filippi, i suoi consigli. Il vincitore di Amici 18 racconta alla rivista Chi dove vive adesso, se è felice, cosa ha lasciato nella sua Sicilia. Da giugno vive in Canada, Alberto Urso canta con i The Tenors, li abbiamo visti anche ospiti a Tu si que vales. Il cantante è contento, Maria De Filippi aveva ragione, è stata soprattutto lei a spingerlo ad andare Oltreoceano spiegandogli il motivo. La conduttrice sapeva che in Italia la carriera di Alberto presto si sarebbe fermata, che il genere di Urso qui in Italia non gode di molta fortuna. La melodia, il bel canto, per il momento purtroppo non sono molto apprezzati. E’ poi arrivato è altro, l’occasione che non poteva perdere.



Alberto Urso e i The Tenors

“Mi ha chiamato qui a giugno l’ex presidente della Universal America, Graham Parker, e mi ha chiesto di fare un’ospitata insieme ai The Tenors. Loro, sentita la mia voce, mi hanno chiesto subito di entrare nel gruppo” e da lì un nuovo inizio, dal Canada.

“Abbiamo iniziato a studiare quello che potevamo fare insieme. Poi abbiamo messo giù delle date e abbiamo fatto dieci concerti fra Canada e Stati Uniti, ecco – al settimanale racconta tutto con entusiasmo – E adesso, anzi, dall’8 dicembre fino al 25 dicembre, ce ne saranno altri sei nei più importanti teatri, qui in Canada come negli Stati Uniti. E questa volta avremo anche il coro di 30 voci e l’orchestra completa”.

Come sempre non manca il rovescio della medaglia, non è mai semplice cambiare vita, continente. “Nel venire qui ho lasciato la mia famiglia, giù in Sicilia. E poi Diva, che è il mio amore, la mia bambina, mia figlia, la mia cocker spaniel che ora sta con mia sorella. Qui viaggio tanto, non so come portarla con me, soffrirebbe: allora l’ho lasciata in un luogo sicuro dove ha una stabilità”.

Per Maria De Filippi un altro successo, Alberto Urso ha vinto Amici e ha ascoltato i suoi consigli. Lui sogna i palchi d’Italia e di tutto il mondo ma anche Sanremo 2024, una partecipazione con il suo gruppo.